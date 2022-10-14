Бійцям ДФТГ під час виконання бойових завдань виплачуватимуть кошти з бюджету Кременчуцької громади

Вчора, 21:00 Переглядів: 287

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 14 жовтня, депутати ухвалили нову редакцію Порядку щомісячної безповоротної фінансової допомоги фізичним особам – учасникам добровольчих формувань Кременчуцької міської територіальної громади, які виконують бойове завдання на 2022 рік. Попередня редакція цих правил була затверджена рішенням сесії 29 липня 2022 року.

Цим документом встановлюється механізм такої виплати добровольцям ДФТГ, які виконують бойове завдання чи розпорядження командира підрозділу територіальної оборони. Списки на виплату з даними добровольця подають до міськвиконкому командири добровольчих формувань. Вони ж несуть персональну відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації.

Згідно з Порядком, сума безповоротної фінансової допомоги за одне бойове завдання становить 225 грн на добу. Кошти зараховуються на карткові рахунки добровольців ДФТГ.