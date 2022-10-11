Беларускі Гаюн спростував інформацію Малецького щодо запуску ракет з Білорусі

Телеграм-канал Беларускі Гаюн, що від початку повномасштабного вторгнення відстежує переміщення військової техніки ворога і повідомляє про злети винищувачів і ракет, спростував інформацію міського голови Кременчука Віталія Малецького щодо запуску ракет з території Білорусі у бік Кременчука. Які нібито «виманюють наші сили ППО».

«У телеграм-каналах поширюється повідомлення з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького про те, що на території Білорусі нібито йде запуск ракет.

За його словами, крилаті ракети, випущені Україною, спеціально змінюють напрямок польоту, виманюючи сили ППО.

Зазначимо, що наразі ми не маємо жодного підтвердження про запуск ракет з території Білорусі за весь день. У той же час вважаємо важливим сказати, що нам надходили поодинокі повідомлення від кількох сумнівних акаунтів про нібито запуски, що цілком могло бути вкиданням.

- Чому?

Тому що жодне з наших надійних джерел за весь день не повідомило про жодний запуск з території РБ.

Ми ж, у свою дуже, ніколи і за жодних умов, не даємо інформацію, яка не перевірена нами, оскільки ймовірність «вкидів» дуже висока», - йдеться в повідомленні.