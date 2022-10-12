У Кременчуці з'являться вулиця Паризька та провулок Чорнобаївський

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12 жовтня члени комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади проголосували за нові назви 30 вулиць нашого міста, які підпали під дерусифікацію у третю чергу.

Цьому передувало громадське голосування, під час якого містяни віддали 5307 голосів – 4246 онлайн, 1061 письмово. Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради.

Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно. Якщо голоси членів комісії розподілялися порівну, то на розгляд депутатів виносили два варіанти нової назви, на сесії Кременчуцької міськради вони оберуть один з них.

№ Стара назва Нова назва 1 вулиця Маршала Рокосовського вулиця Віри Холодної 2 провулок Маршала Рокосовського провулок Чорнобаївський 3 вулиця Матросова вулиця Капітана Трусова 4 провулок Маяковського провулок Володимира Кисельова 5 вулиця Менделєєва вулиця Мирослава Скорика 6 вулиця Миколи Левуна вулиця Миколи Леонтовича 7 вулиця Мічуріна вулиця Давида Кострова 8 проїзд Мічуріна проїзд Польський 9 провулок Можайського провулок Кузьми Скрябіна 10 вулиця Молодогвардійців вулиця Романа Шухевича 11 вулиця Некрасова вулиця Експресівська 12 провулок Некрасова провулок Караванний або Миколи Руденка 13 вулиця Нижньовартівська вулиця Чернігівська 14 вулиця Новгородська вулиця Ірпінська 15 провулок Олега Кошового провулок Архітектора Сергеєва або Княжий 16 вулиця Олександра Радищева вулиця Чорних Запорожців 17 провулок Олександра Твардовського провулок Володимира Сосюри 18 вулиця Павлова вулиця Лікаря Парнети 19 вулиця Паризької Комуни вулиця Паризька 20 провулок Патріса Лумумби провулок Курчанівський 21 вулиця Першотравнева вулиця Старшого лейтенанта Кагала 22 провулок Першотравневий провулок Університетський 23 провулок Першотравневий (с. Мала Кохнівка) провулок Травневий 24 провулок Петра Алексєєва провулок Євгена Гребінки 25 вулиця Петра Вершигори вулиця Івана Виговського 26 провулок Плеханова провулок Василя Барки 27 провулок Поліни Осипенко провулок Оксани Мешко 28 тупик Поліни Осипенко тупик Караїмський або Польовий 29 вулиця Попова вулиця Льва Орнштейна або Сергія Корольова

Перейменування ще однієї вулиці – вулиці Панфіловців у селі Соснівці – перенесли на наступний раз. Під час громадського голосування більшість голосів віддали за варіант «вулиця Лісова», але до голови комісії Юрія Гриценка звернулися родичі бійця з Соснівки, який загинув на російсько-українській війні. Тому питання щодо цієї вулиці ще доопрацюють.

Четвертий етап голосування за нові назви вулиць триватиме з 20 жовтня до 9 листопада. Планують перейменувати такі вулиці Кременчука: вулиця Пугачова, провулок Пугачова, проїзд Пугачова, бульвар Пушкіна, вулиця Рилєєва, провулок Рилєєва, вулиця Ліхарда Зорге, вулиця Ростовська, провулок Сергія Єсеніна, вулиця Сєдова, провулок Сєдова, проїзд Сєдова, вулиця Сєрова, вулиця Сидора Ковпака, вулиця Софії Перовської, провулок Станіславського, тупик Степана Разіна, вулиця Суворова, провулок Суворова, вулиця Сурикова, вулиця Тимірязєва, вулиця Трьох космонавтів, провулок Тургенєва, провулок Уляни Громової, провулок Ушинського, вулиця Цимлянська, вулиця Целіноградська, вулиця Ціолковського, провулок Ціолковського.