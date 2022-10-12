Вчителі 11 ліцею заявляють, що залишились на «мінімалці»: в адміністрації ситуацію не коментують

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулась вчителька ліцею №11 (ім'я вона попросила не називати) та розповіла, що педагоги цього ліцею з липня отримують зарплату не в повному обсязі, а за вересень вони взагалі отримали «мінімалку». Педагог стверджує, що з її колег по навчальному закладу у минулому місяці вирахували гроші за класне керівництво, за перевірку зошитів, надбавки за завідування кабінетом, за престижність, категорію та стаж. В середньому чверть зарплати пустили на економію. При цьому, як стверджує вчителька, в інших школах ситуація інакша — там педагоги отримують зарплату у повному обсязі.

Наводимо текст листа до редакції.

«Доброго дня, шановна редакціє! Після останньої статті про наш ліцей пройшло 3 місяці. Завдяки їй нас не відправили у відпустку за власний рахунок на місяць. Але і відпускних з оздоровчими ми так і не отримали! Кошти за 32 дні чесно заробленої відпустки й оздоровчих пішли напевно за руським кораблем! Ми запитали, чому нам не виплатили? Відповідь заступника директора: немає коштів!

Дивно! Всі інші школи, гімназії, ліцеї отримали все, що заробили. Липнева наша зарплата була зменшена через відсутність надбавок, в серпні взагалі зняли все, що можна зняти. Щей 3 дні за власний рахунок написали.

Але на цьому економія на нас не закінчилася! Несподіваним сюрпризом для нас стала вереснева зарплата! Тоді як наші колеги в інших школах отримали ВСЮ зарплату, ми ж залишилися на мінімалках. З нас вирахували знову за класне керівництво (а вересень — найбільш насичений роботою класних керівників), за зошити, кабінети, престижність, категорію, стаж. В середньому чверть зарплати пустили на економію!!!

Чому ж інші отримують все, а на вчителях нашого ліцею економлять! Дехто і премію по місту отримав, хоча ми її не отримуємо давно.

Пояснити таку зарплату адміністрація не змогла, у вайбер-групі — відмовчалася. Що робити вчителям, які проводять уроки, мають клас, купу перевірочних робіт в зошитах? За що жити?

Віддайте те, що ми по праву, по закону заробили. Лунін сказав, що боргів перед вчителями немає!!! Де ж немає? Мер раптово знайшов кошти на зарплати, бо гарно рахує! Наш директор теж гарно рахує разом з заступниками! Тільки вчителі після таких математичних дій залишилися в мінусах!!!

Висновок один: нас знову пошили в дурні. Наші кошти пішли на премію комусь — тим хто це прикриває, покриває і підписує… Кому війна, а кому нажива!!! З повагою, обурена беззаконням вчителька!»