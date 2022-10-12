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Кременчук, Гроші, Освіта

Вчителі 11 ліцею заявляють, що залишились на «мінімалці»: в адміністрації ситуацію не коментують

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 407

 Департамент освіти у свою чергу відповів, що грошей на виплату зарплат, премій та надбавок у місті вистачає

До «Кременчуцького Телеграфа» звернулась вчителька ліцею №11 (ім'я вона попросила не називати) та розповіла, що педагоги цього ліцею з липня отримують зарплату не в повному обсязі, а за вересень вони взагалі отримали  «мінімалку». Педагог стверджує, що з її колег по навчальному закладу  у минулому місяці вирахували гроші  за класне керівництво, за перевірку зошитів, надбавки за завідування кабінетом, за  престижність, категорію та стаж. В середньому чверть зарплати пустили на економію. При цьому, як стверджує вчителька, в інших школах ситуація інакша — там педагоги отримують зарплату у повному обсязі.

Наводимо текст листа до редакції.

«Доброго дня, шановна редакціє! Після останньої статті про наш ліцей пройшло 3 місяці. Завдяки їй нас не відправили у відпустку за власний рахунок на місяць. Але і відпускних з оздоровчими ми так і не отримали! Кошти за 32 дні чесно заробленої відпустки й оздоровчих пішли напевно за руським кораблем! Ми запитали, чому нам не виплатили? Відповідь заступника директора: немає коштів!  

Дивно! Всі інші школи, гімназії, ліцеї отримали все, що заробили. Липнева наша зарплата була зменшена через відсутність надбавок, в серпні взагалі зняли все, що можна зняти. Щей 3 дні за власний рахунок написали. 

Але на цьому економія на нас не закінчилася! Несподіваним сюрпризом для нас стала вереснева зарплата!  Тоді як наші колеги в інших школах отримали ВСЮ зарплату, ми ж залишилися на мінімалках. З нас вирахували знову за класне керівництво (а вересень — найбільш насичений роботою класних керівників), за зошити, кабінети, престижність, категорію, стаж. В середньому чверть зарплати пустили на економію!!! 

Чому ж інші отримують все, а на вчителях нашого ліцею економлять! Дехто і премію по місту отримав, хоча ми її не отримуємо давно.  

Пояснити таку зарплату адміністрація не змогла, у вайбер-групі — відмовчалася. Що робити вчителям, які проводять уроки, мають клас, купу перевірочних робіт в зошитах? За що жити?  

Віддайте те, що ми по праву, по закону заробили. Лунін сказав, що боргів перед вчителями немає!!! Де ж немає? Мер раптово знайшов кошти на зарплати, бо гарно рахує! Наш директор теж гарно рахує разом з заступниками! Тільки вчителі після таких математичних дій залишилися в мінусах!!! 

Висновок один: нас знову пошили в дурні. Наші кошти пішли на премію комусь — тим хто це прикриває, покриває і підписує…  Кому війна, а кому нажива!!! З повагою, обурена беззаконням вчителька!»

Ми звернулися за коментарем до керівника ліцею № 11 «Гарант» Наталії Бикової з проханням прокоментувати ситуацію, проте вона відмовила та запропонувала звернутись до департаменту освіти.

Хоча нарахування заробітної плати вчителям — компетенція виключно адміністрацій шкіл, ми таки зателефонували заступниці департаменту освіти Кременчука. 

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» заступниця департаменту Світлана Михайленко, проблеми із коштами для виплати зарплати у місті немає. Вона підтвердила, що нарахування заробітних плат вчителям — це дійсно повноваження навчальних закладів, вони автономні. Адже саме навчальний заклад рахує кількість працівників, суми доплат, премій, стаж, хто йде на лікарняний, хто проводить заміни тощо.

На сьогодні заборгованості з виплат зарплати у місті немає, гроші є. Кошти, яких не вистачало у зв'язку зі скороченням субвенції з держбюджету, у вересні виділили із міського бюджету за рішенням сесії міської ради, — сказала Світлана Михайленко.

Нагадаємо, 26 вересня у мерії заявили, що вчителям не вистачає на заробітну плату 39 мільйонів гривень. За допомогою планували звернутись до обласної ради, адже в місті таких грошей немає. Втім, два дні по тому міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що проблеми насправді немає. За його словами, хтось із чиновників невірно порахував витрати, і коштів педагогам вистачить до кінця року у повному обсязі. 

 «Хтось погано вчив математику»: у Кременчуці раптово знайшли гроші на зарплати вчителям 

 «ТелеграфЪ» відкритий для спілкування. Тому залишаємо право адміністрації ліцею №11 прокоментувати ситуацію, що склалась із виплатою зарплати. 



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Автор: Олеся Данилова
Теги: 11 ліцей зарплата вчителі
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