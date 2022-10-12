Вантажний автомобіль DAF наїхав на пішоходку — поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП

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ДТП, в якій травмовано пішохідку, сталася в селищі Котельва

Дорожньо-транспортна пригода з травмуванням пішоходки сталася 12 жовтня близько 10.00 в смт Котельва. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ з комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням місцевого 27-річного водія, здійснив наїзд на 75-річну пішоходку, яка вела в руках велосипед. Унаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі поліції.