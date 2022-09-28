«Хтось погано вчив математику»: у Кременчуці раптово знайшли гроші на зарплати вчителям 

Міський голова Малецький каже, що того, хто неправильно порахував бюджетні кошти, відправлять на навчання
У міському бюджеті Кременчука раптово знайшли кошти на зарплату вчителям, хоча 26 вересня у мерії заявили, що через скорочення державної субвенції грошей не вистачить.
Сьогодні, 28 вересня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у міського голови, чи зверталась влада по допомогу до обласної ради, адже у місті таких резервів немає.
Ось що відповів Віталій Малецький:
На наше запитання, хто саме «погано вчив математику», Віталій Малецький не відповів, лише зазначив, що це у тому числі посадовці з топменеджменту.
Нагадаємо, пресслужба міськради із посиланням на заступницю міського голови Кременчука Тетяну Неіленко заявляла, що освітню субвенцію з держбюджету скоротили майже на 39 мільйонів. Запропонували два шляхи розв'язання проблеми: вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, яких немає або просити фінансову підтримку з обласного бюджету.
У Кременчуці не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер