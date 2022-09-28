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Кременчук, Освіта

«Хтось погано вчив математику»: у Кременчуці раптово знайшли гроші на зарплати вчителям 

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 795

Міський голова Малецький каже, що того, хто неправильно порахував бюджетні кошти, відправлять на навчання

У міському бюджеті Кременчука раптово знайшли кошти на зарплату вчителям, хоча 26 вересня у мерії заявили, що через скорочення державної субвенції грошей не вистачить.

Сьогодні, 28 вересня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у міського голови, чи зверталась влада по допомогу до обласної ради, адже у місті таких резервів немає.

Ось що відповів Віталій Малецький: 

— Ви знаєте, я в школі дуже гарно вчив математику, а дехто в освіті її погано вчив. Сьогодні зранку ми провели аналіз фінансування освіти, і, виявляється, що в нас все є. Фонд заробітної плати освіти у лютому складав 23 млн гривень. До кінця року освіта забезпечена щомісячним фондом у 22 млн гривень.

На наше запитання, хто саме «погано вчив математику», Віталій Малецький не відповів, лише зазначив, що це у тому числі посадовці з топменеджменту.

— Я думаю, ми розберемось, хто погано вчив математику, і проведемо з цими людьми або додаткове навчання, або відправимо їх довчитися, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, пресслужба міськради із посиланням на заступницю міського голови Кременчука Тетяну Неіленко заявляла, що освітню субвенцію з держбюджету скоротили майже на 39 мільйонів. Запропонували два шляхи розв'язання проблеми: вишукувати внутрішні резерви шляхом перерозподілу коштів, яких немає або просити фінансову підтримку з обласного бюджету. 

У Кременчуці не вистачає коштів на виплату зарплати вчителям

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Автор: Олеся Данилова
Теги: зарплати вчителі бюджет Віталій Малецький
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