Здоров'я

На Полтавщині від грипу А померла 13-річна дитина

Сьогодні, 19:01

 

На 6-му тижні 2026 року в регіоні спостерігається інтенсивне зростання випадків гострих респіраторних інфекцій — показник захворюваності перевищив середній епідемічний поріг, лабораторно підтверджено циркуляцію грипу типу А

У Полтавській області на 6-му тижні 2026 року зафіксовано летальний випадок від грипу типу А — померла 13-річна дитина з Кременчуцького району. За даними медиків, дитина не була щеплена проти грипу в поточному епідемічному сезоні. Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Загалом в області спостерігається інтенсивне зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Станом на 9 лютого показник перевищив епідемічний поріг середнього рівня. Лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу типу А (не субтипованого), а також парагрипу, аденовірусу, риновірусу та метапневмовірусу.

Протягом 6-го тижня в Полтавській області на ГРІ захворіли 9 225 осіб, що на 25% більше, ніж тижнем раніше. Показник захворюваності становить 672,6 на 100 тисяч населення. Серед хворих — 14 підтверджених випадків COVID-19. Діти складають 53% від загальної кількості захворілих. Госпіталізовано 222 особи, або 2,41%.

З початку епідемічного сезону (з 40 тижня 2025 року) в області зареєстровано 16 летальних випадків від ГРВІ. Із них 14 — серед осіб із підтвердженим COVID-19 та 2 — від грипу типу А. Усі померлі не були вакциновані.

Найвищі рівні захворюваності наразі фіксуються у Щербанівській, Великосорочинській, Сергіївській, Коломацькій, Гадяцькій, Карлівській та Лубенській громадах.

Щодо профілактики, за 6-й тиждень в області зробили лише 5 щеплень проти грипу. Загалом з початку сезону вакциновано 2 937 осіб, з них 1 928 — із груп ризику. Вакцинація проводилась у половині громад області.

Для порівняння, в Україні на 5-му тижні 2026 року на ГРВІ захворіли понад 141 тисячу осіб, показник захворюваності зріс більш ніж на 10% за тиждень і відповідає фоновому рівню.

Нагадаємо, що у Кременчуці можна пройти безкоштовний чекап після 40.

Автор: Катерина Животовська
Теги: грип захворюваність
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх