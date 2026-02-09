Податківці Полтавщини виявили фінансові порушення на майже 25 млн грн

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 149

Фахівці ДПС у Полтавській області продовжують виявляти незаконні фінансові операції. У січні 2026 року перевірки показали порушення на суму майже 25 млн грн

У січні 2026 року Головне управління ДПС у Полтавській області провело аналіз діяльності підприємств та фізичних осіб щодо дотримання законодавства про запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

За результатами перевірок складено два аналітичні висновки, у яких зафіксовано ознаки кримінальних правопорушень. Загальна сума виявлених порушень становить 24,99 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській області.

З цієї суми 19,54 млн грн пов’язані зі злочинами за статтею 209 Кримінального кодексу України, а ще 5,45 млн грн — за так званими «предикатними» злочинами.

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує про важливість своєчасного та правильного погашення податкового боргу та єдиного внеску.

