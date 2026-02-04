У Полтаві платника податків оштрафували на понад 534 тисячі гривень за несвоєчасну сплату ПДВ

Полтавський окружний адміністративний суд став на бік Головного управління ДПС у Полтавській області у справі про несвоєчасну сплату податку на додану вартість

Під час камеральної перевірки податківці встановили, що платник податків порушив строки сплати узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ за червень–липень 2023 року. Також несвоєчасною була сплата ПДВ за уточнюючими розрахунками, поданими через самостійно виявлені помилки за травень 2022 та червень 2023 року. Про це повідомляє пресслужба головного управління ДПС у Полтавській області.

За результатами перевірки податкова винесла податкове повідомлення-рішення та застосувала штрафні санкції на загальну суму 534 789,30 гривень.

У суді платник пояснював прострочення відсутністю державної субвенції. Втім суд зазначив, що сама по собі нестача фінансування не є підставою для звільнення від відповідальності. Важливо оцінювати, чи вжив платник усіх можливих заходів для виконання податкових зобов’язань, зокрема — чи звертався за розстроченням або відстроченням сплати податків.

Суд встановив, що платник не повідомляв податковий орган про неможливість своєчасної сплати ПДВ, не ініціював процедуру розстрочення або відстрочення та не довів наявність непереборних обставин.

Також суд врахував позицію Верховного Суду, який наголошує: якщо під час перевірки встановлено ознаки умисного невиконання податкових обов’язків, контролюючий орган має право говорити про винну поведінку платника.

У підсумку у справі № 440/15351/25 суд ухвалив рішення на користь податкової служби.

