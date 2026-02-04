У Кременчуці школярі повертаються до очного навчання

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 121

Після кількох днів дистанційного навчання, запровадженого через сильні морози, школи Кременчука повертаються до звичного формату навчання

У Кременчуці після кількох днів дистанційного навчання через сильні морози, що діяло з 2 по 4 лютого, очне навчання в школах відновлюється.

Як повідомили джерела Кременчуцькому Телеграфу, завтра, 5 лютого, учні повертаються до звичного очного формату навчання.

Раніше місцеві освітяни ухвалили рішення про перехід на дистанційне навчання для учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти на кілька днів з міркувань безпеки через значне похолодання.