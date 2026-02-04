У Кременчуці патрульні натрапили на чоловіка з білим порошком

Інцидент стався під час патрулювання на вулиці Мрії

Третього лютого у Кременчуці патрульні поліцейські виявили у місцевого жителя речовину, схожу на наркотичну. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Подія сталася вранці під час патрулювання вулиці Мрії. Під час поверхневої перевірки у 35-річного чоловіка правоохоронці виявили білу порошкоподібну речовину, обіг якої, ймовірно, заборонений законом.

Для з’ясування всіх обставин на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка надала правову оцінку події та вилучила речовину для подальших процесуальних дій.

У поліції нагадують, що зберігання наркотичних речовин передбачає кримінальну відповідальність. Правоохоронці також закликають громадян повідомляти про факти незаконного обігу наркотиків за телефонами 102, 112 або через анонімний чат-бот поліції.

