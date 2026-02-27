У перший місяць весни набуває чинності низка рішень та змін, які вплинуть на життя багатьох громадян – він принесе українцям багато ключових змін, деякі з яких торкнуться усіх, а інші лише окремих категорій. Вони пов’язані з індексацією пенсій, зміною правил нарахування кешбеку, заміною банкнот чотирьох номіналів, а наприкінці місяця країна традиційно перейде на літній час.

Що зміниться в Україні з 1 лютого: доплати до зарплат, нові виплати на дітей та Китайський Новий рік

«Кременчуцький Телеграф» традиційно розповідає про основні зміни, що нас очікують у наступному місяці, та як це відобразиться на житті українців. Пам’ятаємо, що усі зміни відбуваються в умовах повномасштабної російсько-української війни й завдяки українським військовим, які вже понад чотири роки ціною життя стримують наступ росіян.

Індексація пенсій

Пенсії та страхові виплати в Україні з 1 березня підвищать на 12,1%. Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня вище рівня інфляції за 2025 рік – на 12,1%

Варто розуміти, що індексують лише «чисту», розрахункову пенсію, а не усю пенсійну виплату, тобто без різних надбавок та попередніх індексацій за 2022-2025 роки.

Після перерахунку розмір пенсій зросте щонайменше на 100 гривень, але не більше ніж на 2 595 гривень. Нагадаємо, минулого року пенсії індексували на 11,5%, а максимальне підвищення становило 1500 грн.

Підвищення отримають більшість пенсіонерів, зокрема:

пенсіонери загальної системи (державне пенсійне страхування);

військові пенсіонери;

особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

отримувачі пенсій за особливі заслуги;

колишні працівники органів місцевого самоврядування тощо, яким пенсія обчислена за раніше діючими «спеціальними» умовами;

постраждалі від нещасних випадків на виробництві.

Перерахунок пенсій відбудеться автоматично. З 1 березня також підвищується і розмір мінімальних пенсійних виплат для уразливих категорій населення.

Водночас є пенсіонери, яким виплати не проіндексують. Це ті, кому виплати з 1 січня вже підвищили до мінімального гарантованого державою рівня та ті, хто отримує пенсії у максимальному розмірі (10 прожиткових мінімумів – 25 950 грн). Не індексуються пенсії також прокурорам, суддям у відставці та «молодим» пенсіонерам, які вийшли на пенсію за віком у 2023–2025 роках. Щодо останніх, то їм доплатять лише по 100 гривень.

Пенсії працюючим пенсіонерам автоматично перерахують з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку з 1 квітня 2016 року.

Індексація пенсій у 2026 році: як розраховується підвищення і чому «зникає» надбавка

Нещодавно ПФУ повідомив про щомісячні надбавки до пенсій у 2026 році — хто їх отримає та які умови для призначення. Йдеться про вікові доплати, розмір яких може сягати від 300 до 570 гривень, які нараховуються пенсіонеру автоматично, без звернень, чи подання з будь‑яких документів.

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

Правила виплати Нацкешбеку змінять – як нараховуватимуть кошти

З 1 березня в Україні змінюються правила нарахування кешбеку за програмою «Національний кешбек». До 28 лютого на всі товари, що беруть участь у програмі, кешбек нараховуватиметься у розмірі 10%, а починаючи з 1 березня 2026 року програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів:

15% нараховуватимуть на споживчі товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35% (косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття тощо, а також окремі харчові продукти — тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп);

5% нараховуватимуть на товари українського виробництва в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику нижча за 35% (солодощі та кондитерські вироби, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи, хліб та свіжа випічка, борошно та інші товари для випічки, заморожені продукти, яйця, інша бакалія).

Уряд змінив правила програми «Національний кешбек»: з 1 березня ставки будуть 5% та 15%

Усі нарахування кешбеку, як і раніше, надходитимуть на картку «Національний кешбек». Перевірити суму нарахувань можна у застосунку «Дія».

Отримані від держави кошти не можна зняти готівкою, проте їх можна витратити на важливі потреби:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва в магазинах та супермаркетах;

українські лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Перевірити, чи бере товар участь у програмі «Національний кешбек» можна на сайті «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія».Для участі у програмі покупцеві необхідно зареєструватися в застосунку «Дія», де обрати один із 20 банків-учасників програми та відкрити в ньому картку «Національний кешбек». Під час оформлення картки слід дати згоду на обробку транзакцій, а після відкриття — перевірити в «Дії», чи коректно обрана картка.

Заміна банкнот на монети

Із 2 березня банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень офіційно вилучаються з готівкового обігу та замінюються на відповідні обігові монети. З цієї дати паперові гривні цих номіналів перестануть бути законним засобом платежу. Ними не можна буде розраховуватися готівкою – магазини, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть ці банкноти для оплати товарів і послуг.

Устигніть замінити: з 2 березня банкноти 1–10 гривень вийдуть з обігу

Нещодавно ми писали, як і де можна обміняти банкноти 1-10 гривень. Громадяни зможуть це зробити безплатно:

у всіх банках України – до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 лютого 2029 року;

у Національному банку України – безстроково.

Обмін здійснюється без обмежень суми та без комісії.

Перехід на літній час – коли переводимо годинники

У березні 2026 року Україна традиційно перейде на літній час. Переведення стрілки годинників відбудеться у ніч із суботи на неділю 29 березня о 3.00 за київським часом. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину вперед — на 4.00. Електронні гаджети зроблять це автоматично.

Таким чином, українці спатимуть на годину менше, однак світловий день у вечірній час стане довшим.

У ніч на неділю 30 березня переходимо на літній час: в яких країнах це теж роблять, а де — ні

Перехід здійснюється відповідно до постанови уряду від 1996 року, яка регламентує сезонну зміну часу. Україна переходить на літній час в останню неділю березня, а повертається на зимовий — в останню неділю жовтня.

Основна причина переведення годинників — раціональніше використання світлового дня та потенційна економія електроенергії. Ідея полягає в тому, щоб більше активного часу людей припадало на період природного освітлення, що зменшує потребу у штучному світлі у вечірні години. Крім того, синхронізація часу з більшістю європейських країн спрощує транспортне сполучення та міжнародну комунікацію.

Водночас питання доцільності сезонного переведення годинників в Україні періодично порушується на рівні експертів та парламенту. У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачав відмову від сезонного переходу та встановлення в Україні постійного стандартного (зимового) часу — UTC+2. Планувалося, що після переходу на зимовий час у жовтні 2024 року країна більше не повертатиметься до літнього часу, а з 2025 року житиме без переведення годинників.

Однак, закон досі не набув чинності, оскільки президент його так і не підписав. Через це чинним залишається старий порядок переведення часу на «літній» та «зимовий», відповідно до постанови Кабміну.