Гроші, Україна, Світ

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн перестають бути платіжним засобом — їх замінюють на монети

Сьогодні, 12:12

 

У НБУ пояснили, що буде зі старими банкнотами 1-10 гривень

Національний банк України оголосив про завершення переходу на оновлений номінальний ряд готівки. Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років замінюються на відповідні обігові монети.

Із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

 

Де та до якого часу можна обміняти старі банкноти

Обміняти наявні банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на обігові монети та банкноти інших номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

  • в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу — до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку — наразі безстроково.

Чому це потрібно

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:

  • з 1 жовтня 2020 року — банкнот номіналами 1 та 2 гривні;
  • з 1 січня 2023 року — номіналами 5 та 10 гривень.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (обігові монети номіналами 1 і 2 гривні введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 гривень — 20 грудня 2019 року та 10 гривень — 3 червня 2020 року). Тривалість обігу монет — значно довша ніж банкнот і становить близько 20 — 25 років.

За словами регулятора, перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам. Зокрема, це сприяє:

  • зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
  • підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років — одночасно з монетами відповідних номіналів;
  • поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.

Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 17 лютого 2026 року № 14 «Про вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань вилучення з обігу банкнот».

Нагадаємо, у грудні ми повідомляли, що Верховна Рада підтримала ідею перейменувати копійку на шаг.

Автор: Віктор Крук
НБУ монети банкноти нацбанк
