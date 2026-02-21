ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Соціальний захист

У лютому жителям Полтавщини нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету на 3 млн грн

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 79

 

Загалом фінансову підтримку отримають 531 житель області

У Полтавській області продовжують підтримувати мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. У лютому на надання матеріальної допомоги з обласного бюджету спрямовано 3 млн 175 тис. грн. Рішення ухвалила відповідна комісія. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Громадянам, які потребують довготривалого й вартісного лікування та опинилися в складних життєвих обставинах, нададуть 1 млн 319 тис. грн.

Понад 1 млн 691 тис. грн отримають онкохворі жителі області та внутрішньо переміщені особи.

На лікування онкохворих дітей спрямують 50 тис. грн.

Родина загиблого цивільного внаслідок авіаудару ворога отримає 50 тис. грн.

Двом родинам, у яких народилася двійня, перерахують 40 тис. грн.

По 5 тис. грн отримають п’ять жительок області, яким виповнилося 100 років.

Загалом фінансову підтримку з обласного бюджету отримають 531 житель області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у грудні матеріальну допомогу з обласного бюджету нададуть 498 жителям Полтавщині.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА матеріальна допомога обласний бюджет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх