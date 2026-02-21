У лютому жителям Полтавщини нададуть матеріальну допомогу з обласного бюджету на 3 млн грн

У Полтавській області продовжують підтримувати мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. У лютому на надання матеріальної допомоги з обласного бюджету спрямовано 3 млн 175 тис. грн. Рішення ухвалила відповідна комісія. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Громадянам, які потребують довготривалого й вартісного лікування та опинилися в складних життєвих обставинах, нададуть 1 млн 319 тис. грн.
Понад 1 млн 691 тис. грн отримають онкохворі жителі області та внутрішньо переміщені особи.
На лікування онкохворих дітей спрямують 50 тис. грн.
Родина загиблого цивільного внаслідок авіаудару ворога отримає 50 тис. грн.
Двом родинам, у яких народилася двійня, перерахують 40 тис. грн.
По 5 тис. грн отримають п’ять жительок області, яким виповнилося 100 років.
Загалом фінансову підтримку з обласного бюджету отримають 531 житель області.
