Крюківський вагонобудівний завод поставить Укрзалізниці нові пасажирські вагони

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 108

Перші пасажирські вагони, Укрзалізниця отримає вже у 2026 році в межах договору, укладеного у 2025 році

У квітні 2026 року Укрзалізниця почне отримувати перші нові пасажирські вагони, виготовлені на Крюківський вагонобудівний завод у Кременчук. Поставка здійснюється в межах контракту на 100 вагонів, укладеного у 2025 році, і триватиме близько двох з половиною років. Про це повідомляє видання Rail.insider.

Крюківський вагонобудівний завод повністю відповідає за виробництво рухомого складу за цим замовленням. Серед нових вагонів — сучасні купейні, частину з яких можна трансформувати у вагони класу СВ, а також інклюзивний вагон, обладнаний підйомником і пандусами для пасажирів з інвалідністю. Вагони проєктують відповідно до сучасних вимог безпеки та комфорту.

Контракт із Укрзалізницею є важливим для підприємства в Кременчуці, адже забезпечує завантаження виробництва, збереження робочих місць і підтримку української промисловості.

Нагадаємо, що Крюківський вагонобудівний завод почав серійне виробництво нового цементовоза 19-7160.