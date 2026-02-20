На Полтавщині в аварії травмувалися троє: серед них 2-річна дитина

Учора, 19 лютого, близько 10.45 на трасі Київ - Харків поблизу села Красногорівка Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними слідства, автомобіль Volkswagen під керуванням 51-річного водія зіткнувся з автомобілем SEAT, за кермом якого перебував 61-річний чоловік. Після удару SEAT відкинуло на автомобілі OPEL та Renault.
Унаслідок аварії травмувалися двоє пасажирів автомобіля Volkswagen — 30-річна жінка та дворічна дитина, а також 58-річна пасажирка SEAT. Усіх постраждалих госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини та причини аварії встановлює слідство.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок зіткнення легковика й мікроавтобуса на трасі постраждали троє людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.