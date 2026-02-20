ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчуцькі депутати проситимуть уряд включити Полтавщину до програми «СвітлоДім»

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 286

 

Мова йде про допомогу на придбання незалежних джерел енергії для багатоквартирних будинків

Кременчуцька міська рада планує звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів та профільних міністерств із проханням визначити Полтавську область пріоритетною для участі в державній програмі підтримки багатоквартирних будинків «СвітлоДім». Відповідний проєкт рішення винесено на позачергову сесію міськради.

Йдеться про урядову програму, що стартувала 28 січня 2026 року та передбачає державну допомогу на придбання незалежних джерел електроенергії для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів і управителів багатоквартирних будинків. Наразі на першому етапі вона діє лише в Києві та Київській області.

У зверненні депутати наголошують, що Полтавщина перебуває в одній із найскладніших ситуацій з електропостачанням. Область не має власної генерації та залежить від постачання електроенергії з інших регіонів, які також зазнають атак.

У Кременчуці роботу котелень, водоканалу та інших об’єктів критичної інфраструктури забезпечують комунальні генератори. Водночас у багатоповерхівках залишається проблема внутрішньобудинкових систем — підкачувальних насосів, які подають воду та тепло на верхні поверхи. Під час відключень електроенергії вони зупиняються, і мешканці фактично залишаються без води та тепла навіть за умови стабільної роботи міських служб.

Більшість ОСББ та управителів не мають фінансової можливості самостійно придбати резервні джерела живлення.

Тому у зверненні депутати просять:

  • визначити Полтавську область пріоритетною для реалізації експериментального проєкту на першому етапі разом із Київщиною;

  • удосконалити критерії надання допомоги з урахуванням системного характеру відключень, навіть якщо формально не оголошено надзвичайну ситуацію.

У міськраді переконані, що розширення програми дозволить підвищити енергетичну стійкість громади, зменшити соціальну напругу та гарантувати безперебійну роботу систем життєзабезпечення під час воєнного стану.

Нагадаємо, у Кременчуці міськрада також компенсує до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: звернення енергетика світло електроенергія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх