Кременчуцькі депутати проситимуть уряд включити Полтавщину до програми «СвітлоДім»

Мова йде про допомогу на придбання незалежних джерел енергії для багатоквартирних будинків

Кременчуцька міська рада планує звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів та профільних міністерств із проханням визначити Полтавську область пріоритетною для участі в державній програмі підтримки багатоквартирних будинків «СвітлоДім». Відповідний проєкт рішення винесено на позачергову сесію міськради.

Йдеться про урядову програму, що стартувала 28 січня 2026 року та передбачає державну допомогу на придбання незалежних джерел електроенергії для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів і управителів багатоквартирних будинків. Наразі на першому етапі вона діє лише в Києві та Київській області.

У зверненні депутати наголошують, що Полтавщина перебуває в одній із найскладніших ситуацій з електропостачанням. Область не має власної генерації та залежить від постачання електроенергії з інших регіонів, які також зазнають атак.

У Кременчуці роботу котелень, водоканалу та інших об’єктів критичної інфраструктури забезпечують комунальні генератори. Водночас у багатоповерхівках залишається проблема внутрішньобудинкових систем — підкачувальних насосів, які подають воду та тепло на верхні поверхи. Під час відключень електроенергії вони зупиняються, і мешканці фактично залишаються без води та тепла навіть за умови стабільної роботи міських служб.

Більшість ОСББ та управителів не мають фінансової можливості самостійно придбати резервні джерела живлення.

Тому у зверненні депутати просять:

визначити Полтавську область пріоритетною для реалізації експериментального проєкту на першому етапі разом із Київщиною;

удосконалити критерії надання допомоги з урахуванням системного характеру відключень, навіть якщо формально не оголошено надзвичайну ситуацію.

У міськраді переконані, що розширення програми дозволить підвищити енергетичну стійкість громади, зменшити соціальну напругу та гарантувати безперебійну роботу систем життєзабезпечення під час воєнного стану.

Нагадаємо, у Кременчуці міськрада також компенсує до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.