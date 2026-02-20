У Полтаві колишнього правоохоронця з Криму засудили до 15 років за держзраду

У Полтаві засудили колишнього правоохоронця з Криму за звинуваченням у державній зраді та роботі в незаконних органах окупаційної влади. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Суд встановив, що чоловік, який раніше працював слідчим на Полтавщині, згодом був переведений до Криму. Після окупації півострова у 2014 році він мав можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, однак залишився та погодився працювати в незаконно створеному правоохоронному органі — так званому «УМВД по Республике Крим».
Із початком повномасштабної агресії РФ у 2022 році він продовжив співпрацю з окупаційною владою та працював дільничним у Керчі.
Суд визнав його винним за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім цього, йому на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також позбавили спеціального звання капітана міліції.
Наразі засуджений перебуває у розшуку.
Нагадаємо, нещодавно жителя Полтавщини заочно засудили за участь у боях проти ЗСУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.