Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві колишнього правоохоронця з Криму засудили до 15 років за держзраду

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 136

 

У Полтаві засудили колишнього правоохоронця з Криму за звинуваченням у державній зраді та роботі в незаконних органах окупаційної влади. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Суд встановив, що чоловік, який раніше працював слідчим на Полтавщині, згодом був переведений до Криму. Після окупації півострова у 2014 році він мав можливість виїхати на підконтрольну Україні територію, однак залишився та погодився працювати в незаконно створеному правоохоронному органі — так званому «УМВД по Республике Крим».

Із початком повномасштабної агресії РФ у 2022 році він продовжив співпрацю з окупаційною владою та працював дільничним у Керчі.

Суд визнав його винним за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім цього, йому на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також позбавили спеціального звання капітана міліції.

Наразі засуджений перебуває у розшуку.

Нагадаємо, нещодавно жителя Полтавщини заочно засудили за участь у боях проти ЗСУ.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: суд вирок суду державна зрада прокуратура
