Завтра у Кременчуці відбудеться акція-нагадування про військовополонених і безвісти зниклих

У суботу, 21 лютого, у Кременчуці пройде акція-нагадування про всіх військовополонених та безвісти зниклих українців.
Захід відбудеться о 12.00 у сквері Бабаєва біля фонтану.
Організатори закликають містян долучитися, щоб підтримати родини полонених і зниклих безвісти та вкотре нагадати суспільству й світові про українських захисників, які досі не повернулися додому.
Акція має на меті привернути увагу до долі військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими, та висловити солідарність із їхніми близькими.
Участь у заході можуть взяти всі охочі.
Нагадаємо, на початку лютого у Кременчуці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!».
