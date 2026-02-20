#Людина року 2025. Волонтерка Олена Мігаль: «Наварила хлопцям борщу – вони були щасливі!»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 296

Напередодні Нового року «Кременчуцький Телеграф» спільно з читачами обирали «Людину року-2025» в шести номінаціях. Як і обіцяли, розповідаємо найцікавіші історії

Олена Мігаль з Кременчука. Вона працює на центральному ринку й паралельно займається волонтерством:

— Для мене це важливо, адже це наша війна. Якщо ми не будемо робити цю перемогу, її не буде.

Олена почала волонтерити з початку повномасштабної війни. Одразу після того, як син 29 лютого пішов добровольцем на фронт:

— Він не просив, просто запитував: «Мама, можна оце…І оце…». Звісно, я знаходила все, що було треба. Коли через рік на війну пішов чоловік, стала приділяти ще більше часу допомозі військовим. Плела сітки, збирала допомогу, відправляла. Сама неодноразово їздила до чоловіка.

Згадує, як приїжджала й готувала для військових домашню їжу. Продукти збирала у Кременчуці, привозила з собою.

— Всі відгукаються. Біжу по критому ринку — майже всі сало домашнє донатять. Біжу по «сирних рядах» — дають шматки сиру, на солодощах — цукерки донатять. І так всюди.

Каже, водій маршрутки впізнає її, адже Олена пів салону займає пакунками й всім пасажирам дає в руки тримати сумки.

— Хлопці хочуть, щоб їх чекала кава, щось смачненьке, коли вони повертаються з позиції. Вони з окопів прибігали, сідали, вечеряли й знов їхали на позиції. Особливо цінували борщ з салом. Наварила їм борщу, нагодувала — вони були щасливі просто!

Багато людей знає Олену по Фейсбуку й Інстаграму, багато — особисто приносять на ринок смаколики, продукти, печатки, білизну. Жінка бере все, адже будь-яка дрібниця або домашня їжа нагадує хлопцям про дім, про рідних, про те, що їх чекають й цінують їхню роботу.

— Не буває такого, що щось було непотрібно. Є групи волонтерські, є друзі, знайомі, які допомагають. Ми всі разом робимо одну справу.

Пані Олена дякує всім людям, які поруч. Каже, без цієї підтримки, без допомоги, не було б результату.

— Я дуже вдячна тим, хто допомагає. По-перше, це наближає нас до нашої Перемоги. По-друге, це дуже велика підтримка для наших хлопців. Ви просто не уявляєте, наскільки велика ця підтримка!

Жінка підкреслює, що для неї немає своїх чи чужих: «Всі наші! Всім допомагаємо!»

Серед речей, які Олена готувала на відправку буди теплі носочки з ромашками.

— Це для молодої дівчини, яка готує нашим військовим. Їй 32 роки, вона така тендітна, така гарненька, а витримує дуже великі навантаження. Коли побачила її, захотілося обійняти й зробити щось саме для неї. Сподіваюсь, ці носочки будуть зігрівати не тільки ноги, але й душу.

Поки спілкуємось, пані Олена весь час розмовляє телефоном. Каже, не встигає заряджатися — все спілкування на трубці. На питання, чи не втомилася, відповідає:

— Ми не маємо на це права. Хоча я дуже втомилася, але кожного разу розумію, що хлопцям набагато важче. Тому встаю і йду далі збирати, працювати, робити. Знаю, ця допомога дуже потрібна насамперед для того, щоб вони трималися. Якщо вони не будуть триматися, то нас всіх не буде.

Волонтерка закликає всіх кременчужан до дій. В місті багато місць, де плетуть сітки — там завжди є замовлення, але не вистачає рук.

— Якби кожен приходив хоча б раз на тиждень й працював пару годин, наші хлопці отримували б сітки набагато скоріше. Зрозумієте, кожна маскувальна сітка — це життя. Це їм дуже потрібно.

Пані Олена з посмішкою каже, що здивувалася тому, що її висунули на «Людину року», але підкреслює, що це ще раз доводить важливість справи, яку вона робить:

— Мені було приємно, що люди розуміють це, заохочують і підтримують. Я вважаю, що це дуже велика підтримка! Знаєте, коли опускаються руки, коли нема настрою, підняти його допомагають гарні емоції і ця номінація — саме про це. Але вона не тільки моя. Вона спільна, адже ми разом працюємо й розуміємо, що маємо бути поруч з хлопцями, поруч з військовими. Тільки за цих умов буде Перемога.