«Людина року 2025»: кому мешканці Кременчука віддають почесне звання

Найцікавіші історії у новому році обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа»

Протягом грудня читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонували свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у шести різних номінаціях. Ми зібрали результати й ділимося з вами. Волонтер року: Ольга Назарова

Марина Пилипенко

Олександр Кучеров

Олег Биков

Іван Ворона

Раїса Циган

Крюківські мурашки

Берегині Кременчука

Берегині Крюкова

Христина Кондрашова

Ярослав Химинець

Олександр Кучеров

Оксана Богданова

Ірина і Дмитро Матюшенки

Марина Шляпіна

Наталія Гончаренко

Олена Мігаль

Сергій Каптан

Артем Марченко

Віктор Поштар

Віталіна Нетребко, Кучерява хата

Тарас В’юн (посмертно)

ВПУ №7: Володимир Поляков, Олена Ніколаєнко, Микола Несен Медик року: Лікарі клініки Сімед

Сім’я Шаховцевих

Надія Боровик, педіатр

Сергій Пасічник, педіатр

Олександр Малик

Оксана Лєбєдєва

Ольга Оснач, стоматолог

Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької міської лікарні

Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар

Віктор Скачко, лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»

Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни» Освітянин року: Оксана Пропастіна учитель, який дає Всеукраїнських призерів

Світлана Ховрак, учитель математики Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь".

Микола Несен, директор Вищого професійного училища №7

Олена Сьомик, Президент Кременчуцької філії МАН

Віталій Шерстюк, науковий керівник дітей, які виборюють престижні нагороди МАН. Кременчуцький ліцей #4 "Кремінь".

Ігор Процько, куратор співдружності старшокласників Кременчука «Армія Добра»

Тетяна Булат, кременчуцький льотний коледж

Світлана Дивинська, вчитель гімназії № 28

Ніна Воля, школа 26

Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»

Світлана Дивинська, гімназія № 28

Ірина Селич, гімназія № 18 Захисник року: 4 загін ДСНС Кременчуцького НПЗ

22 ДПРЧ 4 ДПРЗ

Вадим Ворошилов «Karaya», український військовослужбовець, льотчик 2-го класу, підполковник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України

Ігор Костюк, начальник 4 Держдавного пожежно-рятувального загону з охорони АТ «Укртатнафта», полковник служби цивільного захисту

Всі бійці Кременчуцького ППО

ДСНСники 14 пожежно-рятувальної частини Кременчука

Олександр Городовий

Пожежники з НПЗ Громадський діяч року: Геннадій Тертичний, голова ГО Екорух Зелена планета, проводив мітинги проти підняття тарифів, будівництва НПЗ. Організатор благодійних заходів.

Артем Ряса, амбітний, активний, цілеспрямований, прагне змін та має плани для розвитку громади, які поступово втілює у різних проєктах на місцевому рівні.

Лариса Богодист, голова ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу»

Ольга Пономаренко, голова релігійної громади храму Святої Ольги, активно залучена в організацію та побудову парафії

Оксана Козловська, засновниця та директорка ГО «Лідерка»

Ганна Бутова, сприяє розвитку українського в Кременчуці. Захисниця української мови, просвітницька діяльність про Кременчук.

Олена Крюкова, ГО «Голос тиші» Підприємець/підприємиця року: Марина Сімак

Валерія Маєва, за гранд відкрила детейлінг студію (автомобільна індустрія) та починала бізнес з нуля

Петро Холодій, директор найбільшої приватної клініки сімейної медицини в місті Кременчук «Сімед»

Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.

Олексій Поздняков. Власник компаній WUST (GPS-моніторинг транспорту), APOZ (ювелірний бренд), засновник бізнес-спільноти BOARD Кременчук. Внесок: розвиток технологічного бізнесу, локального виробництва, формування підприємницького середовища міста.

Сергій Ковнір. Співвласник компанії «Термінал-МК», президент ФК «Кремінь». Внесок: енергетика й логістика + підтримка міського спорту та соціальних ініціатив.

Наталія Трещова. Власниця ТОВ «ЕЛЬВАН» (виробництво піддонів і меблів), вантажного СТО. Внесок: виробничий бізнес, робочі місця, інфраструктура для промислового міста.

Вадим Біліченко. Співвласник компанії «ПП Галактика» (дистрибуція продуктів харчування). Внесок: стабільна логістика та продовольче забезпечення регіону.

Тетяна Нестеренко. Засновниця групи компаній «НТО». Внесок: інноваційні будівельні матеріали, розвиток виробництва та імпортозаміщення.

Олег Попович. Директор і співвласник ТОВ «БПК Газінвестпроект». Внесок: металоконструкції, модульні будівлі, промислова експертиза для регіону.

Сергій Кузьменко. Співвласник бренду Hrader (компресійний спортивний одяг). Внесок: локальний бренд, легка промисловість, популяризація спорту.

Валерій Кравченко. Власник ТОВ «Синергія К». Внесок: машинобудування, авіа- та робототехнічні рішення, інженерна експертиза.

Олександр Ющенко. Засновник Rock Kava, Rockville, Rock Kava Roasters. Внесок: розвиток HoReCa, локальні бренди, міський бізнес-середовище.

Олександр Шекера Власник компаній «Зірки України», Ice Land, Wash and Go. Внесок: індустрія розваг, сімейна інфраструктура, сервісний бізнес.

Тетяна Шмакова. Засновниця бренду MINIKIN (дитячий одяг). Внесок: локальне виробництво, жіноче підприємництво, сімейні цінності.

Ауріка Кодрян. Засновниця Auri Beauty. Внесок: розвиток e-commerce та beauty-ринку в місті.

Аліна Литвиненко. Власниця A_LAB_studio (конструкторська студія одягу). Внесок: підтримка дизайнерів, цифровізація fashion-індустрії.

Марина Кушнір Власниця магазину оригінальної продукції Victoria’s Secret. Внесок: розвиток роздрібної торгівлі та сервісної культури.

Олександр Журавель. Власник ФГ «Журавель» (зернові, спаржа). Внесок: агробізнес, нішеві культури, продовольча стабільність.

Олександр Голубенко. Власник ТОВ «Рейл Агро». Внесок: автомобільна та залізнична логістика для агро- і промислового сектору.

Руслан Куценко. Власник компанії PRINTiLOGO. Внесок: брендування, підтримка локального бізнесу та виробників.

Владислав Сахно. Співвласник брендів LUD, HatDog, проєкту NashiLudy. Внесок: креативна економіка, соціальні ініціативи, адаптивний одяг.

Сергій Никитчук. СЕО компанії «Емальхімпром». Внесок: хімічна промисловість, інженерні та захисні рішення.

Ганна Тимофієнко. Співзасновниця бізнесів у beauty та агросекторі. Внесок: екологічне виробництво, диверсифікований бізнес, жіноче лідерство.

Юля Коплік Засновниця Air Fitness. Внесок: розвиток здорового способу життя та малого сервісного бізнесу.

Юлія Утянська Засновниця студії краси «Фламінго». Внесок: сфера послуг, робочі місця, сервісна економіка міста.