Топ новина, Кременчук

«Людина року 2025»: кому мешканці Кременчука віддають почесне звання

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 037

Найцікавіші історії у новому році обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа»

Протягом грудня читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонували свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у шести різних номінаціях.

Ми зібрали результати й ділимося з вами.

Волонтер року:

  • Ольга Назарова
  • Марина Пилипенко
  • Олександр Кучеров
  • Олег Биков
  • Іван Ворона
  • Раїса Циган
  • Крюківські мурашки
  • Берегині Кременчука
  • Берегині Крюкова
  • Христина Кондрашова
  • Ярослав Химинець
  • Олександр Кучеров
  • Оксана Богданова
  • Ірина і Дмитро Матюшенки
  • Марина Шляпіна
  • Наталія Гончаренко
  • Олена Мігаль
  • Сергій Каптан
  • Артем Марченко
  • Віктор Поштар
  • Віталіна Нетребко, Кучерява хата
  • Тарас В’юн (посмертно)
  • ВПУ №7: Володимир Поляков, Олена Ніколаєнко, Микола Несен

Медик року:

  • Лікарі клініки Сімед
  • Сім’я Шаховцевих
  • Надія Боровик, педіатр
  • Сергій Пасічник, педіатр
  • Олександр Малик
  • Оксана Лєбєдєва
  • Ольга Оснач, стоматолог
  • Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької міської лікарні
  • Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар
  • Віктор Скачко, лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»
  • Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни»

Освітянин року:

  • Оксана Пропастіна учитель, який дає Всеукраїнських призерів
  • Світлана Ховрак, учитель математики Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь".
  • Микола Несен, директор Вищого професійного училища №7
  • Олена Сьомик, Президент Кременчуцької філії МАН
  • Віталій Шерстюк, науковий керівник дітей, які виборюють престижні нагороди МАН. Кременчуцький ліцей #4 "Кремінь".
  • Ігор Процько, куратор співдружності старшокласників Кременчука «Армія Добра»
  • Тетяна Булат, кременчуцький льотний коледж
  • Світлана Дивинська, вчитель гімназії № 28
  • Ніна Воля, школа 26
  • Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»
  • Світлана Дивинська, гімназія № 28
  • Ірина Селич, гімназія № 18

Захисник року:

  • 4 загін ДСНС Кременчуцького НПЗ
  • 22 ДПРЧ 4 ДПРЗ
  • Вадим Ворошилов «Karaya», український військовослужбовець, льотчик 2-го класу, підполковник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України
  • Ігор Костюк, начальник 4 Держдавного пожежно-рятувального загону з охорони АТ «Укртатнафта», полковник служби цивільного захисту
  • Всі бійці Кременчуцького ППО
  • ДСНСники 14 пожежно-рятувальної частини Кременчука
  • Олександр Городовий
  • Пожежники з НПЗ

Громадський діяч року:

  • Геннадій Тертичний, голова ГО Екорух Зелена планета, проводив мітинги проти підняття тарифів, будівництва НПЗ. Організатор благодійних заходів.
  • Артем Ряса, амбітний, активний, цілеспрямований, прагне змін та має плани для розвитку громади, які поступово втілює у різних проєктах на місцевому рівні.
  • Лариса Богодист, голова ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу»
  • Ольга Пономаренко, голова релігійної громади храму Святої Ольги, активно залучена в організацію та побудову парафії
  • Оксана Козловська, засновниця та директорка ГО «Лідерка»
  • Ганна Бутова, сприяє розвитку українського в Кременчуці. Захисниця української мови, просвітницька діяльність про Кременчук.
  • Олена Крюкова, ГО «Голос тиші» 

Підприємець/підприємиця року:

  • Марина Сімак
  • Валерія Маєва, за гранд відкрила детейлінг студію (автомобільна індустрія) та починала бізнес з нуля
  • Петро Холодій, директор найбільшої приватної клініки сімейної медицини в місті Кременчук «Сімед»
  • Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.
  • Олексій Поздняков. Власник компаній WUST (GPS-моніторинг транспорту), APOZ (ювелірний бренд), засновник бізнес-спільноти BOARD Кременчук. Внесок: розвиток технологічного бізнесу, локального виробництва, формування підприємницького середовища міста. 
  • Сергій Ковнір. Співвласник компанії «Термінал-МК», президент ФК «Кремінь». Внесок: енергетика й логістика + підтримка міського спорту та соціальних ініціатив.
  • Наталія Трещова. Власниця ТОВ «ЕЛЬВАН» (виробництво піддонів і меблів), вантажного СТО. Внесок: виробничий бізнес, робочі місця, інфраструктура для промислового міста.
  • Вадим Біліченко. Співвласник компанії «ПП Галактика» (дистрибуція продуктів харчування). Внесок: стабільна логістика та продовольче забезпечення регіону.
  • Тетяна Нестеренко. Засновниця групи компаній «НТО». Внесок: інноваційні будівельні матеріали, розвиток виробництва та імпортозаміщення.
  • Олег Попович. Директор і співвласник ТОВ «БПК Газінвестпроект». Внесок: металоконструкції, модульні будівлі, промислова експертиза для регіону.
  • Сергій Кузьменко. Співвласник бренду Hrader (компресійний спортивний одяг). Внесок: локальний бренд, легка промисловість, популяризація спорту.
  • Валерій Кравченко. Власник ТОВ «Синергія К». Внесок: машинобудування, авіа- та робототехнічні рішення, інженерна експертиза. 
  • Олександр Ющенко. Засновник Rock Kava, Rockville, Rock Kava Roasters. Внесок: розвиток HoReCa, локальні бренди, міський бізнес-середовище.
  • Олександр Шекера Власник компаній «Зірки України», Ice Land, Wash and Go. Внесок: індустрія розваг, сімейна інфраструктура, сервісний бізнес.
  • Тетяна Шмакова. Засновниця бренду MINIKIN (дитячий одяг). Внесок: локальне виробництво, жіноче підприємництво, сімейні цінності.
  • Ауріка Кодрян. Засновниця Auri Beauty. Внесок: розвиток e-commerce та beauty-ринку в місті.
  • Аліна Литвиненко. Власниця A_LAB_studio (конструкторська студія одягу). Внесок: підтримка дизайнерів, цифровізація fashion-індустрії.
  • Марина Кушнір Власниця магазину оригінальної продукції Victoria’s Secret. Внесок: розвиток роздрібної торгівлі та сервісної культури.
  • Олександр Журавель. Власник ФГ «Журавель» (зернові, спаржа). Внесок: агробізнес, нішеві культури, продовольча стабільність. 
  • Олександр Голубенко. Власник ТОВ «Рейл Агро». Внесок: автомобільна та залізнична логістика для агро- і промислового сектору.
  • Руслан Куценко. Власник компанії PRINTiLOGO. Внесок: брендування, підтримка локального бізнесу та виробників.
  • Владислав Сахно. Співвласник брендів LUD, HatDog, проєкту NashiLudy. Внесок: креативна економіка, соціальні ініціативи, адаптивний одяг.
  • Сергій Никитчук. СЕО компанії «Емальхімпром». Внесок: хімічна промисловість, інженерні та захисні рішення.
  • Ганна Тимофієнко. Співзасновниця бізнесів у beauty та агросекторі. Внесок: екологічне виробництво, диверсифікований бізнес, жіноче лідерство.
  • Юля Коплік Засновниця Air Fitness. Внесок: розвиток здорового способу життя та малого сервісного бізнесу.
  • Юлія Утянська Засновниця студії краси «Фламінго». Внесок: сфера послуг, робочі місця, сервісна економіка міста.

Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонували вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».

Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа» в новому році.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Людина року
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

