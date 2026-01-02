«Людина року 2025»: кому мешканці Кременчука віддають почесне звання
Сьогодні, 16:00
Найцікавіші історії у новому році обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа»
Протягом грудня читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонували свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у шести різних номінаціях.
Ми зібрали результати й ділимося з вами.
Волонтер року:
- Ольга Назарова
- Марина Пилипенко
- Олександр Кучеров
- Олег Биков
- Іван Ворона
- Раїса Циган
- Крюківські мурашки
- Берегині Кременчука
- Берегині Крюкова
- Христина Кондрашова
- Ярослав Химинець
- Олександр Кучеров
- Оксана Богданова
- Ірина і Дмитро Матюшенки
- Марина Шляпіна
- Наталія Гончаренко
- Олена Мігаль
- Сергій Каптан
- Артем Марченко
- Віктор Поштар
- Віталіна Нетребко, Кучерява хата
- Тарас В’юн (посмертно)
- ВПУ №7: Володимир Поляков, Олена Ніколаєнко, Микола Несен
Медик року:
- Лікарі клініки Сімед
- Сім’я Шаховцевих
- Надія Боровик, педіатр
- Сергій Пасічник, педіатр
- Олександр Малик
- Оксана Лєбєдєва
- Ольга Оснач, стоматолог
- Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької міської лікарні
- Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар
- Віктор Скачко, лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»
- Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни»
Освітянин року:
- Оксана Пропастіна учитель, який дає Всеукраїнських призерів
- Світлана Ховрак, учитель математики Кременчуцького ліцею №4 "Кремінь".
- Микола Несен, директор Вищого професійного училища №7
- Олена Сьомик, Президент Кременчуцької філії МАН
- Віталій Шерстюк, науковий керівник дітей, які виборюють престижні нагороди МАН. Кременчуцький ліцей #4 "Кремінь".
- Ігор Процько, куратор співдружності старшокласників Кременчука «Армія Добра»
- Тетяна Булат, кременчуцький льотний коледж
- Світлана Дивинська, вчитель гімназії № 28
- Ніна Воля, школа 26
- Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»
- Світлана Дивинська, гімназія № 28
- Ірина Селич, гімназія № 18
Захисник року:
- 4 загін ДСНС Кременчуцького НПЗ
- 22 ДПРЧ 4 ДПРЗ
- Вадим Ворошилов «Karaya», український військовослужбовець, льотчик 2-го класу, підполковник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України
- Ігор Костюк, начальник 4 Держдавного пожежно-рятувального загону з охорони АТ «Укртатнафта», полковник служби цивільного захисту
- Всі бійці Кременчуцького ППО
- ДСНСники 14 пожежно-рятувальної частини Кременчука
- Олександр Городовий
- Пожежники з НПЗ
Громадський діяч року:
- Геннадій Тертичний, голова ГО Екорух Зелена планета, проводив мітинги проти підняття тарифів, будівництва НПЗ. Організатор благодійних заходів.
- Артем Ряса, амбітний, активний, цілеспрямований, прагне змін та має плани для розвитку громади, які поступово втілює у різних проєктах на місцевому рівні.
- Лариса Богодист, голова ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу»
- Ольга Пономаренко, голова релігійної громади храму Святої Ольги, активно залучена в організацію та побудову парафії
- Оксана Козловська, засновниця та директорка ГО «Лідерка»
- Ганна Бутова, сприяє розвитку українського в Кременчуці. Захисниця української мови, просвітницька діяльність про Кременчук.
- Олена Крюкова, ГО «Голос тиші»
Підприємець/підприємиця року:
- Марина Сімак
- Валерія Маєва, за гранд відкрила детейлінг студію (автомобільна індустрія) та починала бізнес з нуля
- Петро Холодій, директор найбільшої приватної клініки сімейної медицини в місті Кременчук «Сімед»
- Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.
- Олексій Поздняков. Власник компаній WUST (GPS-моніторинг транспорту), APOZ (ювелірний бренд), засновник бізнес-спільноти BOARD Кременчук. Внесок: розвиток технологічного бізнесу, локального виробництва, формування підприємницького середовища міста.
- Сергій Ковнір. Співвласник компанії «Термінал-МК», президент ФК «Кремінь». Внесок: енергетика й логістика + підтримка міського спорту та соціальних ініціатив.
- Наталія Трещова. Власниця ТОВ «ЕЛЬВАН» (виробництво піддонів і меблів), вантажного СТО. Внесок: виробничий бізнес, робочі місця, інфраструктура для промислового міста.
- Вадим Біліченко. Співвласник компанії «ПП Галактика» (дистрибуція продуктів харчування). Внесок: стабільна логістика та продовольче забезпечення регіону.
- Тетяна Нестеренко. Засновниця групи компаній «НТО». Внесок: інноваційні будівельні матеріали, розвиток виробництва та імпортозаміщення.
- Олег Попович. Директор і співвласник ТОВ «БПК Газінвестпроект». Внесок: металоконструкції, модульні будівлі, промислова експертиза для регіону.
- Сергій Кузьменко. Співвласник бренду Hrader (компресійний спортивний одяг). Внесок: локальний бренд, легка промисловість, популяризація спорту.
- Валерій Кравченко. Власник ТОВ «Синергія К». Внесок: машинобудування, авіа- та робототехнічні рішення, інженерна експертиза.
- Олександр Ющенко. Засновник Rock Kava, Rockville, Rock Kava Roasters. Внесок: розвиток HoReCa, локальні бренди, міський бізнес-середовище.
- Олександр Шекера Власник компаній «Зірки України», Ice Land, Wash and Go. Внесок: індустрія розваг, сімейна інфраструктура, сервісний бізнес.
- Тетяна Шмакова. Засновниця бренду MINIKIN (дитячий одяг). Внесок: локальне виробництво, жіноче підприємництво, сімейні цінності.
- Ауріка Кодрян. Засновниця Auri Beauty. Внесок: розвиток e-commerce та beauty-ринку в місті.
- Аліна Литвиненко. Власниця A_LAB_studio (конструкторська студія одягу). Внесок: підтримка дизайнерів, цифровізація fashion-індустрії.
- Марина Кушнір Власниця магазину оригінальної продукції Victoria’s Secret. Внесок: розвиток роздрібної торгівлі та сервісної культури.
- Олександр Журавель. Власник ФГ «Журавель» (зернові, спаржа). Внесок: агробізнес, нішеві культури, продовольча стабільність.
- Олександр Голубенко. Власник ТОВ «Рейл Агро». Внесок: автомобільна та залізнична логістика для агро- і промислового сектору.
- Руслан Куценко. Власник компанії PRINTiLOGO. Внесок: брендування, підтримка локального бізнесу та виробників.
- Владислав Сахно. Співвласник брендів LUD, HatDog, проєкту NashiLudy. Внесок: креативна економіка, соціальні ініціативи, адаптивний одяг.
- Сергій Никитчук. СЕО компанії «Емальхімпром». Внесок: хімічна промисловість, інженерні та захисні рішення.
- Ганна Тимофієнко. Співзасновниця бізнесів у beauty та агросекторі. Внесок: екологічне виробництво, диверсифікований бізнес, жіноче лідерство.
- Юля Коплік Засновниця Air Fitness. Внесок: розвиток здорового способу життя та малого сервісного бізнесу.
- Юлія Утянська Засновниця студії краси «Фламінго». Внесок: сфера послуг, робочі місця, сервісна економіка міста.
Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонували вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».
Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа» в новому році.
