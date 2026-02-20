У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим захисником Олександром Судирем

Учора, 19 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Олександром Судирею.

Відомо, що військовослужбовець народився 27 липня 1990 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення школи № 4 навчався у професійному гірничому ліцеї, де здобув фах помічника машиніста тепловоза та слюсаря з ремонту рухомого складу. Із 2009 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

13 червня 2023 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. 13 січня 2026 року під час виконання бойового завдання він загинув у районі села Малі Проходи на Харківщині.

Військовослужбовця поховали з почестями на міському кладовищі — на території меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.