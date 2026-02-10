У Третьому відділі Кременчуцького РТЦК та СП проходять обшуки — джерела

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 1 736

За попередніми даними, одну з офіцерок можуть підозрювати у перевищенні службових повноважень

Сьогодні, 10 лютого, у Третьому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходится в Семенівці, проходять обшуки. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо з власних джерел.

За попередніми даними, правоохоронці підозрюють одну з офіцерок відділу у перевищені повноважень, зловживанні службовим становищем та, ймовірно, незаконному збагачені.

Нині офіційної інформації щодо обшуків від правоохоронців немає.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» звернулася за коментарем до речника Полтавського обласного ТЦК та СП. За його словами, якщо обшуки там дійсно проходять, то коментувати це мають відповідні органи, які обшуки й проводять. Адже там, скоріш за все, проводяться певні слідчі дії.

Як тільки редакція матиме більше інформації щодо обшуків або з'явиться офіційна інформація від правоохоронців щодо цього, ми обов'язково повідомимо читачів.



