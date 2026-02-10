ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

На Кременчуччині 70% станцій мобільного зв'язку забезпечені резервним живленням

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 155

 

Загалом це найвищий показник на всю область

Нині у Кременчуцькому районі близько 70% станцій мобільного зв’язку забезпечені резервним живленням. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, нині громади Полтавської області уклали договори щодо обслуговування 194 базових станцій мобільного зв’язку, що становить 38,04% від загальної потреби.

Найвищі показники зафіксовані у Кременчуцькому районі — тут резервним живленням забезпечено 90 базових станцій, або 71,43% від необхідної кількості.

У Миргородському районі договори укладені щодо 46 базових станцій (64,79%). Натомість у Полтавському районі цей показник становить 45 станцій (19,4%), а у Лубенському — 13 станцій (16,05%).

У частині громад темпи укладання договорів залишаються низькими, що створює ризики перебоїв зі зв’язком під час аварійних відключень електроенергії. Водночас є громади, які вже повністю закрили потребу в резервному живленні базових станцій.

Дав доручення: прискорити укладання договорів і повністю закрити потребу в резервному живленні базових станцій. Контроль виконання — головам РВА. Роботу з операторами продовжуємо до повного забезпечення генераторами. Проблема зі зв’язком під час відключень є. Саме тому це питання — в пріоритеті до повного вирішення, — наголосив Дяківнич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: мобільний зв'язок Станція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх