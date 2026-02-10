На Кременчуччині 70% станцій мобільного зв'язку забезпечені резервним живленням

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 155

Загалом це найвищий показник на всю область

Нині у Кременчуцькому районі близько 70% станцій мобільного зв’язку забезпечені резервним живленням. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, нині громади Полтавської області уклали договори щодо обслуговування 194 базових станцій мобільного зв’язку, що становить 38,04% від загальної потреби.

Найвищі показники зафіксовані у Кременчуцькому районі — тут резервним живленням забезпечено 90 базових станцій, або 71,43% від необхідної кількості.

У Миргородському районі договори укладені щодо 46 базових станцій (64,79%). Натомість у Полтавському районі цей показник становить 45 станцій (19,4%), а у Лубенському — 13 станцій (16,05%).

У частині громад темпи укладання договорів залишаються низькими, що створює ризики перебоїв зі зв’язком під час аварійних відключень електроенергії. Водночас є громади, які вже повністю закрили потребу в резервному живленні базових станцій.

Дав доручення: прискорити укладання договорів і повністю закрити потребу в резервному живленні базових станцій. Контроль виконання — головам РВА. Роботу з операторами продовжуємо до повного забезпечення генераторами. Проблема зі зв’язком під час відключень є. Саме тому це питання — в пріоритеті до повного вирішення, — наголосив Дяківнич.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мобільних операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла.