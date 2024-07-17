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Держспецзв’язку зобов’язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 169 Коментарів: 1

Раніше вони мали забезпечити 4 години роботи

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Згідно з розпорядженням НЦУ від 15 липня 2024 року, мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин, як було раніше.

Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до кінця січня 2025 року — не менше 100%.

Також до 1 грудня 2024 року не менше як 25% базових станцій у кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Ці вимоги також стосуються вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому під час відключення світла зникає мобільний інтернет.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: focus.ua
Теги: мобільний зв'язок мобільні оператори відключення електроенергії
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 20:42

Київсрал і годину не забеспечує, які 10? Казкарі


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