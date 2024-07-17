Робота генератора всередині кімнати: поліція розслідує отруєння мешканців Лубенського району

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Поліція Лубенської громади розслідує отруєння двох місцевих жителів. Внаслідок інциденту помер 15-річний хлопець, 80-річну жінку госпіталізували. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 17 липня у будинку в селі Нижній Булатець знайшли двох людей без свідомості. За попередньою версією слідства, громадяни могли отруїтися чадним газом унаслідок роботи генератора, встановленого всередині кімнати.

Для встановлення причини смерті тіло 15-річного загиблого направили на медичну експертизу.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події зʼясовуються.