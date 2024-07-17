У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 18 липня

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень електроенергії на завтра, 18 липня.
Вони діятимуть:
з 00.00 до 5.00 – 2 черги, графік В2;
з 5.00 до 16.00 та з 22.00 до 24.00 – 3 черги, графік В3;
з 16.00 до 22.00 – 4 черги, графік В4.
Зрозуміти, яка у вас черга, або простежити графік відключення можна ТУТ.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомив, де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло – перелік адрес.
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