До 17 липня майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили свої облікові дані та виконали вимогу закону - Міноборони

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 157

На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2-х місяців - з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Свої військово-облікові дані оновили через:

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - 510 203 особи;

Центри надання адміністративних послуг - 1 152 227 осіб;

«Резерв+» - 3 028 066 осіб.

Дякуємо кожному громадянину за виконання свого військового обовʼязку! Продовжуємо працювати разом заради мирного та безпечного майбутнього України! – написали у Телеграм-каналі Міноборони.

Нагадаємо, учора під час нагородження військовослужбовців начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков нагадав, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних закінчується і закликав це зробити хоча б в останній день. Він зауважив, що з 17 липня військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, будуть штрафувати.

Про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.