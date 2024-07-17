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До 17 липня майже 4,7 млн військовозобов’язаних оновили свої облікові дані та виконали вимогу закону - Міноборони

Сьогодні, 18:47 Переглядів: 157

 

Понад 3 млн українців це зробили через застосунок «Резерв+»

На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2-х місяців - з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок.

  • Про це повідомило Міністерство оборони України.
    Свої військово-облікові дані оновили через:
    Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - 510 203 особи;
    Центри надання адміністративних послуг - 1 152 227 осіб;
    «Резерв+» - 3 028 066 осіб.
    Дякуємо кожному громадянину за виконання свого військового обовʼязку! Продовжуємо працювати разом заради мирного та безпечного майбутнього України! – написали у Телеграм-каналі Міноборони.

Нагадаємо, учора під час нагородження військовослужбовців начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков нагадав, що термін, відведений на оновлення військово-облікових даних закінчується і закликав це зробити хоча б в останній день. Він зауважив, що з 17 липня військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, будуть штрафувати.

Про те, що чекає на тих, хто проігнорує оновлення військово-облікових даних або ж не встигне цього зробити в інтерв’ю «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він пояснив, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

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З 17 липня Кременчуцький ЦНАП припинив оновлення облікових даних військовозобов’язаних

Якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських — речник Полтавського обласного ТЦК

Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження прав водія – речник ТЦК про те, що чекає на порушників

Кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ вважається не дійсним —Полтавський ОТЦК

Кого на ВЛК відправляють одразу після оновлення даних та що мають зробити обмежено придатні — Кременчуцький РТЦК

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони оновлення даних ТЦК Резерв+ ЦНАП військовозобов'язані
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