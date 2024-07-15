Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження на право водіння — речник ТЦК про те, що чекає на порушників

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 320 Коментарів: 1

Сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє від призову за мобілізацією чи виписки нового штрафу

Вже завтра, 16 липня, закінчуються 60 денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.

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Що чекає на тих, хто проігнорує цю вимогу закону або ж не встигне оновити свої військово-облікові дані?

На ці питання відповів в інтерв’ю «Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.

Нагадаємо, у перших частинах його інтерв’ю, яке наше видання опублікувало минулого тижня, йшлося про те, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП пояснив, що по завершенні 60 днів, відведених законом на уточнення персональних даних, повістки військовозобов’язаним можуть надсилати поштою.

— Це буде рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення. День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП у цьому разі є: день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку ця особа повідомила під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси, за якою вона фактично проживає, — зазначив Роман Істомін.

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Він відповів на питання, яке покарання передбачено для тих, хто не з’явиться до ТЦК та СП за повісткою, відправленою поштою.

— Якщо громадянин порушує правила військового обліку, на нього накладають штраф. Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір.

Крім того, ТЦК направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта.

— Якщо від поліції надходить відповідь, що вони не можуть цього зробити, тоді громадянину мають надіслати ще один документ — «вимогу». Це вже не рекомендація, а вимога прибути до ТЦК. Якщо ж протягом 10 днів ця вимога не буде виконана, то представники ТЦК вимушені звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, — пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

При цьому він додав, що сплата штрафу не означає звільнення від призову за мобілізацією.

— Щобільше, за повторне правопорушення накладають інший штраф, зазвичай, більший за перший. Це залежить від рішення начальника районного ТЦК. Сплата штрафу — це не спосіб «відкупитися» від виконання своїх обов’язків. Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку, — зазначив Роман Істомін.

Він також пояснив, як виглядає процедура штрафування порушників. Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку віднедавна не потребує складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це було головною новацією закону № 3696-IX, ухваленого 9 травня 2024 року.

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Раніше для того, щоб притягнути порушника до адмінвідповідальності, потрібна була його присутність, складання протоколу про адміністративне правопорушення й вже на підставі цього протоколу виносилася постанова, яка була підставою для стягнення штрафу. Наразі цю процедуру спростили й складати протокол вже не потрібно.

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— Начальник ТЦК та СП виносить постанову про адміністративне правопорушення. Її вручають правопорушнику, він сплачує кошти на рахунок держави. Якщо відмовляється це робити, тоді матеріали передають у виконавчу службу. Виконавча служба йде в суд. Відтак правопорушнику доводиться сплачувати ще й судовий збір, — зазначив Роман Істомін.

Які зміни відбулися у проведені мобілізації та чи поменшає патрулів ТЦК на вулицях міст — читайте у наступній частині інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку після 16 липня. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.

Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.