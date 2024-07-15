Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження на право водіння — речник ТЦК про те, що чекає на порушників

Сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє від призову за мобілізацією чи виписки нового штрафу
Вже завтра, 16 липня, закінчуються 60 денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.
Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані
Що чекає на тих, хто проігнорує цю вимогу закону або ж не встигне оновити свої військово-облікові дані?
На ці питання відповів в інтерв’ю «Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.
Нагадаємо, у перших частинах його інтерв’ю, яке наше видання опублікувало минулого тижня, йшлося про те, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.
Минулого тижня облікові дані через «Резерв+», ЦНАП та ТЦК оновив майже мільйон громадян
Речник Полтавського обласного ТЦК та СП пояснив, що по завершенні 60 днів, відведених законом на уточнення персональних даних, повістки військовозобов’язаним можуть надсилати поштою.
— Це буде рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення. День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП у цьому разі є:
Кабмін впорядкував механізм надсилання повісток ТЦК поштою
Він відповів на питання, яке покарання передбачено для тих, хто не з’явиться до ТЦК та СП за повісткою, відправленою поштою.
— Якщо громадянин порушує правила військового обліку, на нього накладають штраф. Якщо він не сплачує штраф протягом 15 днів, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення у відділ державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також правопорушнику доведеться сплатити виконавчий збір.
Крім того, ТЦК направляє запит до поліції з проханням доставити ухилянта.
При цьому він додав, що сплата штрафу не означає звільнення від призову за мобілізацією.
Він також пояснив, як виглядає процедура штрафування порушників. Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку віднедавна не потребує складання протоколу про адміністративне правопорушення. Це було головною новацією закону № 3696-IX, ухваленого 9 травня 2024 року.
Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379
Раніше для того, щоб притягнути порушника до адмінвідповідальності, потрібна була його присутність, складання протоколу про адміністративне правопорушення й вже на підставі цього протоколу виносилася постанова, яка була підставою для стягнення штрафу. Наразі цю процедуру спростили й складати протокол вже не потрібно.
Чим відрізняється вимога ТЦК від повістки та які можуть бути наслідки її ігнорування
Які зміни відбулися у проведені мобілізації та чи поменшає патрулів ТЦК на вулицях міст — читайте у наступній частині інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП.
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
Нагадаємо, ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку після 16 липня. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.
Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.