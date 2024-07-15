Минулого тижня облікові дані через «Резерв+», ЦНАП та ТЦК оновив майже мільйон громадян

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 247 Коментарів: 1

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за минулий тиждень (з 8 по 14 липня) свої облікові дані через застосунок «Резерв+», ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Загалом, станом на 14 липня 2024 року, свої військово-облікові дані оновили понад 4 млн 149 тисяч українців.

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У Міністерстві оборони нагадують, що оновити свої дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП. А найпростіше це можна зробити, завантаживши застосунок «Резерв+» та авторизувавшись у ньому через Bank ID.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону розповіла, що через застосунок «Резерв+» свої дані оновили вдвічі більше громадян, ніж через ТЦК та ЦНАП, де зараз спостерігаються величезні черги. Щодня у «Резерв+» фіксується близько 100 тисяч оновлень, що є рекордом.

Катерина Черногоренко наголосила, що українці активно зацифровують інформацію про себе попри величезну кількість неправдивої інформації та фейків щодо «Резерв+». За її словами, жоден громадянин, який оновив свої дані у застосунку, не наблизив таким чином отримання повістки, а лише виконав свій обов’язок згідно з вимогами закону.

— Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як «Резерв+», — заявила Катерина Черногоренко.

Представниця Міноборони закликала військовозобов’язаних українців не чекати до останнього дня, а вже зараз оновити свої військово-облікові дані, оскільки навантаження на систему в останні дні кампанії може значно зрости. При цьому вона вкотре підкреслила, що ті, хто оновив дані, не отримали «у пуш» електронних повісток.

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Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.