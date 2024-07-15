Викрадення дитини у Кременчуцькому перинатальному центрі: що говорить обласне керівництво

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Правоохоронці заявляють, що на викрадення дитини пішло 5-10 хвилин часу. Мати немовляти у цей час вийшла до їдальні

Учора, 14 липня, близько 16.08 у Кременчуцькому перинатальному центрі з палати викрали новонароджену дитину.

Сьогодні, 15 липня, керівник Департаменту охорони здоров’я Полтавської облвійськадміністрації Віктор Лисак разом із речником поліції Полтавщини Юрієм Сулаєвим під час брифінгу озвучили основні деталі цієї події.

Як розповів Віктор Лисак, народжувала жінка не вперше. Ця дитина — дівчинка — з’явилася на світ у четвер, 11 липня. Вона народилася природнім шляхом, була абсолютно здоровою і сьогодні їх із матір’ю мали виписувати із перинатального центру.

На викрадення пішло 5-10 хвилин

Про перебіг слідства відзвітував Юрій Сулаєв. За його словами, дитину викрали приблизно о 16.08. У цей час мати разом зі своєю сусідкою по палаті вийшли до їдальні, а своїх новонароджених дітей залишили. Мати зниклої дівчинки повернулася першою і виявила, що її дитина зникла, а дитина сусідки — на місці.

Про жінку відомо, що вона мешканка Глобинської громади й це у неї уже п’ята дитина. Родина неповна — матір виховує дітей сама, без чоловіка, за допомогою родичів. Минулого року родина перебувала на обліку у соціальних служб.

— Загалом часу на викрадення пішло від 5 до 10 хвилин, — стверджує Сулаєв.

Поліцейський говорить, на місце події прибули правоохоронці та почали проводити слідчо-оперативні дії. До пошуків зниклої дитини залучили практично всю поліцію області. Наразі проводиться відпрацювання усіх можливих версій викрадення дитини. Правоохоронці перевіряють усі автомобілі, які виїжджають з міста, а також місця великих скупчень людей, залізничний та автовокзал.

Також Віктор Лисак наголосив, що вони у свою чергу, повідомили усі медичні заклади області, аби лікарі слідкували за можливою появою людини із новонародженою дитиною приблизно такого віку.

Зайти у пологовий може кожен

Як зазначає головний лікар області, наразі Кременчуцький перинатальний центр є пологовим відкритого типу. Породіль можуть вільно відвідувати родичі та перебувати разом із ними в палатах. На момент викрадення дитини відкритим був лише один вхід.

Щодо усіх працівників перинатального розпочали службову перевірку.

Віктор Лисак також розповів, що після цього випадку посилення заходів безпеки у медзакладах задля уникнення подібних ситуацій залежатиме від керівництва закладів та їхнього внутрішнього регламенту.

Окрім викрадення розслідують і службову недбалість

У пресслужбі Полтавської обласної прокуратури зазначають, що за фактом викрадення немовляти із пологового правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи задля виявлення причетної або причетних до злочину осіб.

У прокуратурі також додають, що під час досудового розслідування буде надана правова оцінка діям працівників перинатального центру.

Кримінальні справи правоохоронці порушили за ч. 3 ст. 146 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки).

Викрадачам дитини загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Тривають пошуки

Як зранку повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, на всіх дорогах встановлені поліцейські пости та правоохоронці ретельно оглядають автомобілі. Водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням.

Тих, кому відома будь-яка інформація, що допоможе знайти дитину, просять повідомити поліцію: у соціальні мережі поліції Полтавщини, на телефони : +380 (98) 189 99 44, +380 (50) 934 68 14, 102 або безпосередньо у відділення поліції в регіоні.

— Можливо ви десь почули плач дитини у квартирі, де раніше ніхто не проживав, або побачили підозрілу людину, що носила немовля, — додає Васенко.