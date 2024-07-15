Що відомо про пошуки викраденого немовляти з полового будинку Кременчука станом на ранок

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 4 271

Правоохоронці проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України

Станом на ранок 15 липня пошуки викраденого немовляти з Кременчуцького перинатального центру продовжуються. «Поки що новин немає», розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції. Нагадаємо, 14 липня до правоохоронців звернулась жінка, яка розповіла, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії. ПО ТЕМІ:

Викрадення дитини у Кременчуцькому перинатальному центрі: що говорить обласне керівництво

Поділитись новиною



