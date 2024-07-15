Що відомо про пошуки викраденого немовляти з полового будинку Кременчука станом на ранок

Правоохоронці проводять слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України
Станом на ранок 15 липня пошуки викраденого немовляти з Кременчуцького перинатального центру продовжуються. «Поки що новин немає», розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції.
Нагадаємо, 14 липня до правоохоронців звернулась жінка, яка розповіла, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-розшукові дії.
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