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У пологовому будинку Кременчука зникло немовля – така інформація розійшлася у соцмережах

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 725

 

Директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін та Кременчуцьке райуправління поліції інформацію про зникнення немовля не підтверджують, але й не спростовують

З пологового будинку Кременчука зникло немовля. Така інформація сьогодні, 14 липня, розійшлася у соцмережах. Кременчужани пишуть, що саме через це всі автівки, які виїздять з міста, перевіряють поліціянти, й саме через це на дорогах міста утворилися затори.

Патрулі правоохоронців працюють на автобусному та залізничному вокзалах, а також у місцях масового скупчення людей.

Поки офіційної інформації з поліції в ЗМІ не надходило, але за попередньою інформацією, мати, яка народила немовля вже 5 разів народжувала дітей.

На питання нашого видання до пресслужби Кременчуцького районного управління поліції відповіді поки немає.

На дзвінок до директора Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна з проханням прокоментувати ситуацію, той відповів, що «без коментарів».

Отже, ані в поліції, ані в медичному закладі ці чутки не підтвердили, але й не спростували.

«Кременчуцький Телеграф» відстежує ситуацію.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пологовий будинок перинатальний центр немовля поліція зниклий
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