У Пслі під Кременчуком потонув чоловік - поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 766

Учора, 13 липня, близько 17.00 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від мешканців села Дмитрівка, що під час купання у водоймі зник їх знайомий. Поліція та рятувальники розпочали пошуки зниклого чоловіка. Сьогодні, 14 липня, близько 14.00 рятувальники та водолази виявили тіло чоловіка у річці Пслі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група поліції Горішніх Плавнів встановила, що загиблим є місцевий чоловік 1975 року народження. Для встановлення причини смерті його тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, учора на Полтавщині потонули дві людини. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Полтавській області.

А за червень на Полтавщині потонуло 11 людей.