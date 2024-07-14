У Кременчуці чоловік намагався пошкодити майно магазину – за хуліганство йому загрожує обмеження волі на 5 років

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До Кременчуцького районного управління поліції 13 липня близько 13.00 надійшло повідомлення, що в одному з магазинів по вулиці Київська невідомий чоловік намагався пошкодити мобільні телефони та майно закладу. Охороною закладу протиправні дії чоловіка були припинені. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Отримавши повідомлення про конфлікт, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що до хуліганських дій причетний місцевий чоловік 1961 року народження, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 — 34 тисячі грн), або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.