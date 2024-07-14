Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 15 липня: перелік адрес
Сьогодні, 16:00
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Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 18.00
Завтра, 15 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- вул. Майора Борищака, 12Б,15;
- вул. Небесної Сотні, 20А,22/13.
- просп. Полтавський;
- вул. Івана Мазепи, 34/47;
- вул. Шевченка, 52/36;
- вул. Майора Борищака, 10,12,15,16;
- вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13,22.
- вулиці А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка, пр.А.Ізюмова.
З 8.00 до 17.00:
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23.
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13,13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49.
- вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29,18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська,75.
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Размислова, 33-40.
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Барьєрний, 7-12;
- пров. Західний, 11,12,14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- вул. Молодіжна, 31,39;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3,4,5,6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
- вул. Академіка Герасимовича,53-84А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів,47/2-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський,1Б-20;
- вул. П.Орлика,6/21-11/37;
- пров. П.Орлика,2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях,45-67.
- вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39.
- туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23.
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука,28,28А,30;
- вул. Шістдесятників ,4А-15;
- вул. Правобережна, 38А-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- вул. Республіканська, 93,93А.
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3,7,9.
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19.
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1,29; пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А.
- вул. Небесної Сотні, 2;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11,13.
- вул. Покровська, 24,28,
- вул. Соборна , 34/32.
- вул. Велика набережна, 1-9;
- вул. Миколи Кучми, 14-54;
- вул. Редутна, 8-48;
- вул. Запорізька, 7,10,12;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Зінаїди Тулуб, 24А;
- пров. Столярний, 32-57;
- пров. Сковороди, 2,4,6,8;
- пров. Веселий, 16;
- туп. 1-й Деповський, 3,4,5,6,7,8;
- туп. 2-й Деповський,3,4,5,6,7.
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2-87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39.
- вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31.
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