Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 15 липня: перелік адрес

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Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 18.00

Завтра, 15 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00: вул. Майора Борищака, 12Б,15;

вул. Небесної Сотні, 20А,22/13.

просп. Полтавський;

вул. Івана Мазепи, 34/47;

вул. Шевченка, 52/36;

вул. Майора Борищака, 10,12,15,16;

вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13,22.

вулиці А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка, пр.А.Ізюмова. З 8.00 до 17.00: пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9,23.

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13,13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49.

вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29,18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська,75.

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Размислова, 33-40.

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Барьєрний, 7-12;

пров. Західний, 11,12,14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

вул. Молодіжна, 31,39;

туп. 1-й Гайдамацький, 3,4,5,6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;

вул. Академіка Герасимовича,53-84А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Космонавтів,47/2-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський,1Б-20;

вул. П.Орлика,6/21-11/37;

пров. П.Орлика,2/53-24;

вул. Чумацький Шлях,45-67.

вул. Арсенальна, 24/24,26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1,2,27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39.

туп. 1-й Озерний, 4,6,8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23.

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука,28,28А,30;

вул. Шістдесятників ,4А-15;

вул. Правобережна, 38А-57/2;

пров. Правобережний, 4;

вул. Республіканська, 93,93А.

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3,7,9.

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19.

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1,29; пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А.

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11,13.

вул. Покровська, 24,28,

вул. Соборна , 34/32.

вул. Велика набережна, 1-9;

вул. Миколи Кучми, 14-54;

вул. Редутна, 8-48;

вул. Запорізька, 7,10,12;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Зінаїди Тулуб, 24А;

пров. Столярний, 32-57;

пров. Сковороди, 2,4,6,8;

пров. Веселий, 16;

туп. 1-й Деповський, 3,4,5,6,7,8;

туп. 2-й Деповський,3,4,5,6,7.

вул. Військова, 1/37-15;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2-87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39.

вул. Академіка Герасимовича, 49,51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31.

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