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Де в Кременчуці не буде світла у понеділок, 15 липня: перелік адрес

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Загалом тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 6.00 до 18.00

Завтра, 15 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Майора Борищака, 12Б,15;
  • вул. Небесної Сотні, 20А,22/13.
  • просп. Полтавський;
  • вул. Івана Мазепи, 34/47;
  • вул. Шевченка, 52/36;
  • вул. Майора Борищака, 10,12,15,16;
  • вул. Небесної Сотні, 20/10,22/13,22.
  • вулиці А.Ізюмова, Бажана, Барвінкова, Б.Чичибабіна, Б.Урбанського, В.Симоненка, В.Баранова, Мрії, В.Винниченка, Газопровідна, Г.Чайки, Гетьманська, Д.Галицького, Експресівська, І.Нагнібіди, І.Сіокорського, Кобзарська, Козацька, Кропивницького, М.Вовчка, М.Міхновського, М.Грушевського, М.Калачевського, Новомиргородська, О.Пчілки, П-ка.Коваленка, П.Оксанченка, Размислова, Ракетна, Рокитнянська, С.Наливайка, С.Кульчинського, Сосновська, Утьосова, Хімічна, Чайковського, Я.Петруся; пров.А.Ізюмова, Г.Ашкаренка, Гурамішвілі, Ємельяненко, Караванний, Кропивницького, Полтавський, Правди, Размислова, Фізкультурний, Я.Петруся, М.Клєцкова, туп.Айвазовського, Бажана, Газопровідний, Глобинський, Д.Апостола, Кармелюка, пр.А.Ізюмова.

З 8.00 до 17.00:

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9,23.
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
  • пров. Алли Горської, 1-8;
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А;
  • пров. Дніпровський, 1-6;
  • пров. Олександра Олеся, 13,13/1;
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49.
  • вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29,18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська,75.
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Размислова, 33-40.
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Барьєрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11,12,14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • вул. Молодіжна, 31,39;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3,4,5,6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5;
  • вул. Академіка Герасимовича,53-84А;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Космонавтів,47/2-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • пров. Михайлівський,1Б-20;
  • вул. П.Орлика,6/21-11/37;
  • пров. П.Орлика,2/53-24;
  • вул. Чумацький Шлях,45-67.
  • вул. Арсенальна, 24/24,26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1,2,27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39.
  • туп. 1-й Озерний, 4,6,8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23.
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука,28,28А,30;
  • вул. Шістдесятників ,4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • вул. Республіканська, 93,93А.
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3,7,9.
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19.
  • вул. Василя Симоненка, 90-112;
  • вул. Генерала Чайки, 1,29; пров. Ємельяненко, 3;
  • вул. Михайла Калачевського, 3-9;
  • просп. Полтавський, 142-174;
  • вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А.
  • вул. Небесної Сотні, 2;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11,13.
  • вул. Покровська, 24,28,
  • вул. Соборна , 34/32.
  • вул. Велика набережна, 1-9;
  • вул. Миколи Кучми, 14-54;
  • вул. Редутна, 8-48;
  • вул. Запорізька, 7,10,12;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Зінаїди Тулуб, 24А;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • пров. Сковороди, 2,4,6,8;
  • пров. Веселий, 16;
  • туп. 1-й Деповський, 3,4,5,6,7,8;
  • туп. 2-й Деповський,3,4,5,6,7.
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2-87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-39.
  • вул. Академіка Герасимовича, 49,51;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. Чигиринський, 2-31.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення світла відключення електроенергії відключення
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