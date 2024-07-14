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Учора на водоймах Полтавщини потонули дві людини – обласне управління ДСНС

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 316

 

За суботу на території області рятувальники ДСНС погасили 20 пожеж

За повідомленням Головного управління ДСНС України у Полтавській області за суботу, 13 липня, на території області зареєстровано 23 небезпечних події. Серед них 20 пожеж домівок, господарчих будівель на сухої рослинності на відкритій території.

Шість таких пожеж сталися у Кременчуцькому районі. Зокрема загорівся дачний будинок та дві господарчі будівлі у селах району.

Учора в області сталися два нещасних випадки на воді – потонули дві людини.

Перший стався у Полтаві на річці  Ворскла. Черговим відділенням 3 ДПРЧ було проведено обстеження берегової лінії - потопельника не знайшли. Пізніше працівниками Полтавської водолазно-рятувальної станції тіло було вилучено з води.

У суботу в селі  Козуби Полтавського району стався другий нещасний випадок на воді. Тіло потопельника вилучили з води також працівники рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради.

За повідомленням ЗМІ учора на Київщині в селі Дударі Обухівського району під час купання на ставку потонув чотирорічний хлопчик, який  перебував на березі ставка разом із рідними. Хлопчик пішов у воду під наглядом дорослих, але в якийсь момент зник з поля зору. До прибуття рятувальників та поліції тіло хлопчика батьки знайшли самостійно, але дитину врятувати не вдалося.

Учора біля Вінниці на одній із баз відпочинку мати втратила дитину з поля зору на 3 хвилини та почала її шукати. Виявилося, що дитина впала у декоративний ставок та потонула. Медикам не вдалося реанімувати дівчинку.

Нагадаємо, що за червень на Полтавщині потонуло 11 людей.

5 липня у Кременчуці потонув чоловік. Нещасний випадок стався на Дніпрі, в дачному кооперативі на Набережній Лейтенанта Дніпрова. Чоловік потонув під час відпочину. Його витягла з води дружина, однак врятувати чоловіка не вдалося.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС потопельник потонули потонула нещасний випадок
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