Понад 10 тисяч жінок-військовослужбовиць виконують бойові завдання на лінії фронту

У полоні ворога наразі перебувають понад 400 українських жінок
Понад 10 тисяч жінок-військовослужбовиць ЗСУ наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі на Громадському форумі НАТО, присвяченому 75-й річниці Альянсу.
Віцепрем’єрка підкреслила, що роль жінок надзвичайно важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України. І багато в чому український досвід жінок у секторі безпеки та оборони сьогодні варто вивчати країнам-членам НАТО.
Урядовиця також закликала міжнародних партнерів примножити зусилля для притягнення до відповідальності російських злочинців, які вбивають українських дітей, катують і знущаються над українськими жінками й чоловіками, які знаходяться на окупованих територіях.
У Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій
Зазначимо, що станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 військовослужбовиць. Про це повідомив Military Media Center. За даними Міноборони, на той час 13 487 військовослужбовиць вже мали статус учасника бойових дій, а понад 4 000 військовослужбовиць перебували у районах ведення бойових дій.
Жінок мобілізують до лав ЗСУ тільки за їх власним бажанням – тобто усі вони є добровольцями.
Сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна планує великий обмін із РФ, під час якого повернуть жінок-військовополонених. За його словами зараз у полоні перебувають понад 400 українських жінок.
Нагадаємо, станом на 3 травня понад 190 тисяч українських військовозобов’язаних жінок вже оновили свої персональні дані. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. А кожен п'ятий кандидат, який звертається до центру рекрутингу української армії й з яким далі працюють – це жінка.
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