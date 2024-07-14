Понад 10 тисяч жінок-військовослужбовиць виконують бойові завдання на лінії фронту

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 249

Понад 10 тисяч жінок-військовослужбовиць ЗСУ наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі на Громадському форумі НАТО, присвяченому 75-й річниці Альянсу.

- Українці протистоять російській агресії як єдиний народ – і жінки, і чоловіки. Все більше жінок служать у Силах оборони, і наразі понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту, – наголосила Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка підкреслила, що роль жінок надзвичайно важлива й у відновленні країни, зокрема для розвитку економічного потенціалу України. І багато в чому український досвід жінок у секторі безпеки та оборони сьогодні варто вивчати країнам-членам НАТО.

- Ми також переосмислили роль жінок у відновленні та реконструкції України. Вже маємо велику програму, яка передбачає, що жінки матимуть більше доступу та будуть активно залучені до процесу відновлення й реконструкції, – зазначила Ольга Стефанішина.

Урядовиця також закликала міжнародних партнерів примножити зусилля для притягнення до відповідальності російських злочинців, які вбивають українських дітей, катують і знущаються над українськими жінками й чоловіками, які знаходяться на окупованих територіях.

У Збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, з них чотири тисячі зараз на передовій

Зазначимо, що станом на січень 2024 року в українській армії служило 45 587 військовослужбовиць. Про це повідомив Military Media Center. За даними Міноборони, на той час 13 487 військовослужбовиць вже мали статус учасника бойових дій, а понад 4 000 військовослужбовиць перебували у районах ведення бойових дій.

Жінок мобілізують до лав ЗСУ тільки за їх власним бажанням – тобто усі вони є добровольцями.

Сьогодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна планує великий обмін із РФ, під час якого повернуть жінок-військовополонених. За його словами зараз у полоні перебувають понад 400 українських жінок.

- Нам допомагають ОАЕ. Ми можемо сказати це публічно. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні, - заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, станом на 3 травня понад 190 тисяч українських військовозобов’язаних жінок вже оновили свої персональні дані. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. А кожен п'ятий кандидат, який звертається до центру рекрутингу української армії й з яким далі працюють – це жінка.