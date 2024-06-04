ЦПД: Росія поширює фейки про мобілізацію жінок, проте, вони оновлюють свої облікові дані

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 124

Близько 190 тисяч українських жінок вже виконали норму закону та оновили свої військово-облікові дані

Понад 1 млн 371 тис. військовозобов’язаних, призовників та резервістів вже оновили свої персональні дані. Через додаток «Резерв+» це зробили 1,2 млн. Близько 190 тисяч українських жінок також виконали цю норму закону. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, зазначивши, що за таких темпів оновити свої дані за 60 днів зможуть понад 6 млн військовозобов’язаних.

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Цю ситуацію використовують російські пропагандисти, поширюючи дезінформацію про підготовку мобілізації жінок та зниження призовного віку в Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зокрема російські пропагандистські ресурси активно поширюють інтерв’ю одного з українських військових щодо можливості зниження віку мобілізації до 23 років та поширення мобілізації на жінок.

— При цьому російська пропаганда маніпулює інформацією, видаючи особисті думки окремої людини за позицію Української держави, — йдеться у повідомленні ЦПД.

Зазначається, що у такий спосіб Кремль намагається сіяти серед українців панічні настрої, провокувати розкол всередині українського суспільства та налаштовувати цивільних проти військових.

Як повідомили у ЦПД, наразі мобілізація жінок в Україні не планується. Мобілізаційний вік починається з 25 років, намірів понижувати його немає.

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Зазначимо, що починаючи з 1 жовтня 2023 року працівниці медичної та фармацевтичної сфери віком від 18 до 60 років зобов’язані ставати на військовий облік в ТЦК та СП. А новий закон про вдосконалення мобілізації передбачає обов’язковість перебування на військовому обліку представниць цих професій. Жінки з іншими спеціальностями, які пов’язані з військовою сферою, можуть стати на облік добровільно.

При цьому взяти на військовий облік можуть лише тих жінок, які придатні до проходження служби за станом здоров’я — за визначенням військово-лікарської комісії. Це передбачено правилами військового обліку, затвердженими постановою Кабміну № 1487.

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Нещодавно з цих правил виключили норму, за якою жінки-медики могли влаштовуватися на роботу без військових квитків. Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» ухвалив Кабінет Міністрів України 16 травня.

Відтепер жінки-медики не зможуть влаштуватися на роботу без військового квитка та якщо вони не перебувають на обліку у ТЦК та СП. Непрацевлаштовані жінки з медичною освітою мають також прибути до ТЦК та стати на військовий облік.

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Нагадаємо, з набранням чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ), усі військовозобов’язані протягом 60 днів мають оновити свої облікові дані. Цей термін закінчується 16 липня. За несвоєчасне уточнення облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 (порушення правил військового обліку) КУпАП у вигляді штрафу. Розмір штрафу нещодавно був значно підвищений — під час дії воєнного стану він становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Під час ексклюзивного інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков відповів на питання, чи можуть за порушення правил військового обліку на таку суму оштрафувати військовозобов’язаних жінок та чи можлива мобілізація жінок. Він також пояснив, кому з військовозобов’язаних жінок потрібно пройти військово-лікарську комісію.