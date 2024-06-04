Міська влада Горішніх Плавнів відкрита до спілкування та співпраці з молоддю

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 132 Партнерський проєкт

Днями міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков зустрівся з представниками молодіжного парламенту та учнівського самоврядування. Учасники бесіди обговорили питання, які цікавлять молодь. Зокрема, про реалізацію проєктів розвитку міської інфраструктури, перспективи роботи провідних промислових підприємств, вибір професії, важливість вивчення історії.

Зустріч очільника громади Дмитра Бикова з представниками молоді відбулася 15 травня в культурному центрі міської бібліотеки.

«Приємно бути у колі молодих, бачити усіх вас. Ціную вашу участь у проєктах, волонтерській діяльності. Важливо, щоб молодь була відповідальною, творчою, енергійною, ініціативною. Власне такою, якою вона є в Горішніх Плавнях», — наголосив міський голова.

Серед питань, що насамперед цікавили школярів — забезпечення міста теплом та енергозбереження. Дмитро Биков розповів про реконструкцію центральної міської котельні й запросив учасників зустрічі відвідати цей оновлений об’єкт. Поряд із цим міський голова підкреслив, що пишається реалізацією таких проєктів, як будівництво скверу Ferrexpo та реконструкція хірургічного відділення міської лікарні. Операційну залу хірургічного відділення було оснащено високотехнологічним лапароскопічним та електрохірургічним обладнанням німецького виробництва.

«Було заплановано багато цікавих проєктів. Але пандемія COVID-19, а потім широкомасштабна війна змусили нас відкласти їх реалізацію до кращих часів», — констатував Дмитро Биков.

Відповідаючи на запитання однієї з учасниць бесіди щодо перспектив життєдіяльності міста у випадку зупинки Полтавського ГЗК, мер запропонував обговорити актуальні небезпеки.

«Єдиний ризик, який дійсно є сьогодні — це блекаут. Тобто, коли немає електроенергії в необхідному обсязі. Від цього ніхто не застрахований. У результаті ворожих атак дуже постраждали енергогенеруючі компанії, насамперед теплові електростанції, що виробляють одночасно електроенергію й тепло, — зауважив Дмитро Биков. — Але працюють потужні атомні електростанції, хоча ворог і захопив найбільшу в Європі за сукупною потужністю Запорізьку АЕС. У нас поки що залишається певний енергоресурс».

Щодо виробництва і збуту продукції містоутворюючих підприємств міський голова наголосив, що в цей час «ніяких побоювань немає».

«Усі, хто відслідковує нинішню ситуацію, бачили, що Ferrexpo довгий час після початку повномасштабної війни не мала можливості відвантажувати продукцію в порти Чорного моря. Чорноморські транспортні коридори були заблоковані агресором. Завдяки успішним діям Військово-морських сил України сьогодні продукція Ferrexpo експортується морським шляхом. Ситуація щодо збуту продукції значно покращилась порівняно з першими двома роками війни. Багато чоловіків пішло захищати Батьківщину, не вистачає робочих рук, інженерів, технічних фахівців. Є багато інших питань, що додають складнощів у виробничий процес», — підкреслив Дмитро Биков.

Під час спілкування з молоддю міський голова цікавився основними мотивами вибору ними професії, тобто тим, що спонукає їх до дії. Дмитро Биков наголосив, що при виборі професії необхідно обов’язково враховувати свої здібності, схильності, уподобання й характер, а також аналізувати ринок праці.

«Головне, щоб був інтерес до самої професії, щоб вона стала улюбленою справою. І не забувати, що незалежно від обраного фаху необхідно розвиватися протягом усього життя, опановувати нове», — зазначив очільник громади.

Також міський голова обговорив зі школярами проблему повернення молоді в Україну після війни, отримання освіти в країні й за кордоном.

«Ми не можемо дозволити чекати на закінчення війни, аби розпочати думати про завтрашній день. Відтік талановитої молоді за кордон є однією з критичних проблем, з якою ми стикаємося. Єдиний спосіб протистояти цій загрозі — інвестувати в освіту, у створення робочих місць для молоді вже зараз. Зокрема, увага держави повинна бути зосереджена на молодому поколінні. Це трансформація шкіл за сучасними європейськими принципами», — наголосив Дмитро Биков і додав, що саме зараз важливо думати, обговорювати та моделювати майбутнє держави.

У ньому багато невизначеного, але важливо на цьому шляху не втратити націю — українці потрібні своїй країні. Багато залежить від нас самих. Але не менше — від солідарності та підтримки з боку усього демократичного світу. Міський голова наголосив на важливості «бути громадянином своєї держави: не тільки користуватися правами, але й нести необхідні обов’язки».

«А ще треба знати історію своєї країни, культуру народу. Завжди критично мислити, аналізувати і нести відповідальність за свій життєвий вибір», — підкреслив Дмитро Биков.

Судячи з відгуків і реакцій учасників бесіди, вони отримали максимум позитивних вражень, крім того, відзначали щирість і доброзичливість спілкування. Чимало з них скористалися можливістю зробити кілька селфі з очільником громади. Своїми враженнями про захід поділилася учениця школи No 3 Оксана Карпець.

«Це велика подія для мене. Я дізналася про важливі для себе речі. Мені дуже сподобалася розмова про профорієнтацію. Ти маєш йти навчатися не туди, куди тебе змушують, а туди, де ти себе бачиш, до чого лежить твоє серце. Мер пообіцяв прийти в нашу школу поговорити про вибір майбутньої професії», — розповіла школярка.

Організаторами зустрічі молоді міста з очільником громади є фахівці відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконкому Горішньоплавнівської міської ради. Традиція проведення таких заходів започаткована понад 20 років тому, нагадала начальниця відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Оробченко.

«З 2002 року, коли існує молодіжний, дитячий парламент, тобто молодіжні, дитячі, підліткові об’єднання, з того часу ми взяли за правило зустрічатися з представниками влади. Це заступники міського голови, начальники управлінь та відділів виконкому, — зазначила Тетяна Оробченко. — Це була гарна практика, коли діти «бачили» механізм управління містом. Так було протягом багатьох років. Маємо досвід, механізми, як «вирощувати» молодих політиків, спеціалістів, які будуть розуміти, як керувати громадою, а потім регіоном або країною. Це важка праця. Ми перша ланка, ми показуємо дітям, як керувати невеликим містом».