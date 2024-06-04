Міська влада Горішніх Плавнів відкрита до спілкування та співпраці з молоддю

Днями міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков зустрівся з представниками молодіжного парламенту та учнівського самоврядування. Учасники бесіди обговорили питання, які цікавлять молодь. Зокрема, про реалізацію проєктів розвитку міської інфраструктури, перспективи роботи провідних промислових підприємств, вибір професії, важливість вивчення історії.
Зустріч очільника громади Дмитра Бикова з представниками молоді відбулася 15 травня в культурному центрі міської бібліотеки.
Серед питань, що насамперед цікавили школярів — забезпечення міста теплом та енергозбереження. Дмитро Биков розповів про реконструкцію центральної міської котельні й запросив учасників зустрічі відвідати цей оновлений об’єкт. Поряд із цим міський голова підкреслив, що пишається реалізацією таких проєктів, як будівництво скверу Ferrexpo та реконструкція хірургічного відділення міської лікарні. Операційну залу хірургічного відділення було оснащено високотехнологічним лапароскопічним та електрохірургічним обладнанням німецького виробництва.
Відповідаючи на запитання однієї з учасниць бесіди щодо перспектив життєдіяльності міста у випадку зупинки Полтавського ГЗК, мер запропонував обговорити актуальні небезпеки.
Щодо виробництва і збуту продукції містоутворюючих підприємств міський голова наголосив, що в цей час «ніяких побоювань немає».
«Усі, хто відслідковує нинішню ситуацію, бачили, що Ferrexpo довгий час після початку повномасштабної війни не мала можливості відвантажувати продукцію в порти Чорного моря. Чорноморські транспортні коридори були заблоковані агресором. Завдяки успішним діям Військово-морських сил України сьогодні продукція Ferrexpo експортується морським шляхом. Ситуація щодо збуту продукції значно покращилась порівняно з першими двома роками війни. Багато чоловіків пішло захищати Батьківщину, не вистачає робочих рук, інженерів, технічних фахівців. Є багато інших питань, що додають складнощів у виробничий процес», — підкреслив Дмитро Биков.
Під час спілкування з молоддю міський голова цікавився основними мотивами вибору ними професії, тобто тим, що спонукає їх до дії. Дмитро Биков наголосив, що при виборі професії необхідно обов’язково враховувати свої здібності, схильності, уподобання й характер, а також аналізувати ринок праці.
Також міський голова обговорив зі школярами проблему повернення молоді в Україну після війни, отримання освіти в країні й за кордоном.
У ньому багато невизначеного, але важливо на цьому шляху не втратити націю — українці потрібні своїй країні. Багато залежить від нас самих. Але не менше — від солідарності та підтримки з боку усього демократичного світу. Міський голова наголосив на важливості «бути громадянином своєї держави: не тільки користуватися правами, але й нести необхідні обов’язки».
Судячи з відгуків і реакцій учасників бесіди, вони отримали максимум позитивних вражень, крім того, відзначали щирість і доброзичливість спілкування. Чимало з них скористалися можливістю зробити кілька селфі з очільником громади. Своїми враженнями про захід поділилася учениця школи No 3 Оксана Карпець.
Організаторами зустрічі молоді міста з очільником громади є фахівці відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконкому Горішньоплавнівської міської ради. Традиція проведення таких заходів започаткована понад 20 років тому, нагадала начальниця відділу у справах сім’ї та молоді Тетяна Оробченко.
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