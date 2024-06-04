У Полтавському обласному ТЦК закликають обмежено придатних пройти повторний медогляд

Обмежено придатним громадянам після повторного медогляду їх ступінь придатності до військової служби встановить ВЛК
Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду. Про це нагадує Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Facebook.
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У Полтавському обласному ТЦК зазначають, що відповідно до чинної редакції наказу Міноборони № 402 висновок про обмежену придатність до проходження військової служби більше не виноситься.
У ТЦК звертають увагу, що повторному медичному огляду підлягають не лише військовозобов’язані, а й призовники та навіть військовослужбовці.
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Під час ексклюзивного інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков зазначив, що на проходження військово-лікарської комісії направляють не всіх військовозобов’язаних. які прийшли до ТЦК уточнити свої облікові. А також пояснив, хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
«Обмежено придатних» військовозобов’язаних не буде — такі чоловіки повторно проходитимуть ВЛК
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинність 18 травня. Згідно його норм, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців. У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.
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