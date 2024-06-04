У Полтавському обласному ТЦК закликають обмежено придатних пройти повторний медогляд

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Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду. Про це нагадує Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на своїй сторінці у Facebook.

— 4 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» та внесено зміни до наказу Міністра оборони України від № 402. Закон, зокрема, визначає, що усі громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання ним чинності, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, — йдеться у повідомленні.

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У Полтавському обласному ТЦК зазначають, що відповідно до чинної редакції наказу Міноборони № 402 висновок про обмежену придатність до проходження військової служби більше не виноситься.

— Водночас обмежено придатні громадяни не стають автоматично придатними — вони підлягають повторному огляду — їх ступінь придатності буде встановлено комісією (ВЛК — ред.) відповідно розкладу хвороб, що затверджений тим самим наказом, — пояснюють у повідомленні.

У ТЦК звертають увагу, що повторному медичному огляду підлягають не лише військовозобов’язані, а й призовники та навіть військовослужбовці.

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Під час ексклюзивного інтерв’ю нашому виданню начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков зазначив, що на проходження військово-лікарської комісії направляють не всіх військовозобов’язаних. які прийшли до ТЦК уточнити свої облікові. А також пояснив, хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.

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Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинність 18 травня. Згідно його норм, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців. У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.