Більше не обмежено придатні — хто мусить пройти медогляд протягом 9 місяців

Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків
Обмежено придатні чоловіки мусять протягом 9 місяців пройти повторний медогляд — президент підписав законопроєкт № 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.
У законопроєкті виключена норма щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, а залишена лише норма про придатність чи непридатність до проходження військової служби.
Пройти повторний медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, будуть зобов’язані протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.
У ньому передбачені такі зміни:
Крім того, як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», у цьому законопроєкті врегульовано питання врахування терміну військової служби для нарахування пенсії. Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету — тоді місяць рахується за три. Якщо безпосередню участь у бойових діях — місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не з власної волі — місяць за п’ять.
Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків.
Нагадаємо, законопроєкт був ухвалений у парламенті 21 березня, але заблокований двома постановами, в яких пропонувалося скасувати це рішення.
Також сьогодні Зеленський підписав закони про електронний кабінет військовозобов'язаного та зниження призовного віку до 25 років.
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