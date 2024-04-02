Більше не обмежено придатні — хто мусить пройти медогляд протягом 9 місяців

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 244

Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків

Обмежено придатні чоловіки мусять протягом 9 місяців пройти повторний медогляд — президент підписав законопроєкт № 10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

У законопроєкті виключена норма щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, а залишена лише норма про придатність чи непридатність до проходження військової служби.

Пройти повторний медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, будуть зобов’язані протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.

У ньому передбачені такі зміни:

з законопроєкту вилучили всі норми про заборону військовим поширювати інформацію в медіа та мережі;

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити ВЛК;

встановлено на рівні закону грошові виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім того, як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», у цьому законопроєкті врегульовано питання врахування терміну військової служби для нарахування пенсії. Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету — тоді місяць рахується за три. Якщо безпосередню участь у бойових діях — місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не з власної волі — місяць за п’ять.

Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків.

Нагадаємо, законопроєкт був ухвалений у парламенті 21 березня, але заблокований двома постановами, в яких пропонувалося скасувати це рішення.

Також сьогодні Зеленський підписав закони про електронний кабінет військовозобов'язаного та зниження призовного віку до 25 років.