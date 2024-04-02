Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Електронний реєстр планували запустити в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але зробити цього не встигли, через відсутність чіткого законодавчого врегулювання доступу ТЦК до держреєстрів
2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного, йдеться на сайті Верховної Ради.
У картці законопроєкту № 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом Президента.
Верховна рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних 16 січня 2024 року.
Взагалі-то, електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів планували запустити в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але зробити цього не встигли з різних причин, зокрема, через відсутність чіткого законодавчого врегулювання доступу ТЦК (колишніх військкоматів – ред.) до держреєстрів. Саме цю проблему і має вирішити законопроєкт №10062.
Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», закон суттєво розширюється список даних, які будуть внесені в електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів та уточнюється, які саме держреєстри надають цю інформацію. Законом передбачено, що збір інших даних, крім вказаних у ньому, заборонений.
Для формування бази даних Єдиного Реєстру призовників, стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років, органи ведення цього реєстру (ТЦК – ред.) одержують інформацію в електронному вигляді від:
З метою забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних законом передбачена верифікація інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в таких державних інформаційних ресурсах:
Міноборони також планує отримати доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти. Передбачається створення електронного кабінету військовозобов'язаного, де міститиметься вся інформація про громадянина.
Нагадаємо, також сьогодні Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.
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