Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

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Електронний реєстр планували запустити в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але зробити цього не встигли, через відсутність чіткого законодавчого врегулювання доступу ТЦК до держреєстрів

2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного, йдеться на сайті Верховної Ради.

У картці законопроєкту № 10062 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом Президента.

Верховна рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних 16 січня 2024 року.

Взагалі-то, електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів планували запустити в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, але зробити цього не встигли з різних причин, зокрема, через відсутність чіткого законодавчого врегулювання доступу ТЦК (колишніх військкоматів – ред.) до держреєстрів. Саме цю проблему і має вирішити законопроєкт №10062.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», закон суттєво розширюється список даних, які будуть внесені в електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів та уточнюється, які саме держреєстри надають цю інформацію. Законом передбачено, що збір інших даних, крім вказаних у ньому, заборонений.

Для формування бази даних Єдиного Реєстру призовників, стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років, органи ведення цього реєстру (ТЦК – ред.) одержують інформацію в електронному вигляді від:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; Пенсійного фонду України ― дані, передбачені законом щодо інвалідності; Офісу Генерального прокурора; Державної судової адміністрації України; Національної поліції України; Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство юстиції України; центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни…; центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства; центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації; інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.

З метою забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрових даних законом передбачена верифікація інформації про фізичних осіб на підставі даних, що обробляються в таких державних інформаційних ресурсах:

Єдиному державному демографічному реєстрові;

Державному реєстрові фізичних осіб — платників податків;

Державному реєстрові актів цивільного стану громадян;

Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

Відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Міноборони також планує отримати доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти. Передбачається створення електронного кабінету військовозобов'язаного, де міститиметься вся інформація про громадянина.

Нагадаємо, також сьогодні Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.