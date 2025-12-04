Поліція розшукує зниклого 51-річного Олексія Кіпріча з Полтави

Полтавські правоохоронці розшукують 51-річного Олексія Кіпріча, який 25 листопада приїхав із Києва до Полтави та з того часу зник. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Прикмети чоловіка: зріст близько 176 см, темно-русяве волосся. У нього відсутня ліва рука та права нога. Також має шрами на спині та животі.

Поліціянти просять усіх, хто має будь-яку інформацію про його місцезнаходження, повідомити за телефонами 050-580-49-40, 066-608-33-83 або на лінію 102.