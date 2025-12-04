Кременчук у 2026 році спрямує майже 200 млн грн на обслуговування місцевого боргу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 137

У грудні Кременчуцька міськрада планує ухвалити Програму управління місцевим боргом на 2026 рік. Загальний обсяг видатків на обслуговування гарантованих містом кредитів становитиме 198,4 млн грн. Про це йдеться в проєкті рішення міськради.

Фінансування передбачене для виконання зобов’язань за кредитами, які комунальні підприємства отримали під місцеві гарантії. Кошти спрямують у разі, якщо підприємствам не вистачатиме власних ресурсів для розрахунків за договорами.

Кредит «Кременчукводоканалу»

Місто й надалі гарантує виконання боргових зобов’язань «Кременчукводоканалу» за субкредитом у межах позики МБРР за проєктом «Розвиток міської інфраструктури».

У 2026 році підприємство має сплатити 431,7 тис. доларів США основного боргу двома платежами — 15 квітня та 15 жовтня. Витрати з міського бюджету на гарантію — 22,75 млн грн.

Кредит КП «Кременчуцьке тролейбусне управління»

За кредитом АТ «Укрексімбанк», залученим у 2025 році, місто гарантує погашення частини боргу КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». У 2026 році підприємство має погасити 1,24 млн євро основного кредиту. На виконання гарантій місто закладає 75,47 млн грн.

Проєкт ЄБРР з енергоефективності

Місто також покриватиме витрати за кредитом ЄБРР, який отримала «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» для підвищення енергоефективності громадських будівель. У 2026 році на погашення 521,3 тис. євро основного боргу та сплату відсотків у бюджеті передбачили 41,7 млн грн.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків

Проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук» передбачав утеплення 66 закладів соціальної сфери коштом кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та грантових коштів. (38 дитсадків, 22 школи, 5 лікарень та Будинок дитячої та юнацької творчості). Загальна вартість проєкту становить понад 10 мільйонів євро, з яких:

6 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку;

1,5 млн євро кредиту від Фонду чистих технологій;

1,5 млн євро гранту від Спеціального фонду акціонерів ЄБРР;

1,5 млн євро з міського бюджету.

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже».

Що не так з реалізацією проєкту у Кременчуці

Додамо, що проєкт розпочали з 2018 року. Неодноразово генпідрядник зривав строки завершення робіт.

Як раніше зазначала депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець з посиланням на дані з аналітичної системи Clarity Project, у 2022 році підрядник отримав 16 млн гривень. З них 3 мільйони гривень — це безпосередньо за виконані роботи. Значна частина — 13 мільйонів гривень — Кременчук заплатив відшкодування банківської гарантії. Загалом 70 мільйонів гривень пішло, як аванс підряднику від міста.

Затяжна термомодернізація у Кременчуці: з генпідрядника так і не стягнули штраф за зрив строків

— Замість того, щоб сплатити неустойку і відшкодувати банківську гарантію місту, навпаки — (генпідрядник — ред.) отримує від міста гроші. До речі, досі в деяких дитсадках мінеральна вата на вулиці в павільйонах валяється, — йшлося у повідомленні депутатки наприкінці 2024 року.

У грудні 2024-го депутати Кременчуцької міської ради вчергове проголосували «За» продовження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» до кінця 2025 року.

За словами представниці підрядника, який виконує роботи у Кременчуці, ТОВ «ММС Арт Проже», завершити проєкт мають у 2025 році. Водночас роботи підрядна організація призупинила з кінця вересня 2024-го.

У 2022 році міська рада виділила 26 мільйонів гривень на утеплення навчальних закладів в рамках підвищення енергоефективності — це рішення підтримало 23 депутати. За даними джерел «Телеграфа», резонансний проєкт спочатку не набрав необхідної кількості голосів. І міський голова Віталій Малецький неодноразово звертався до депутатів з проханням його підтримати. Та потім сказав: навіть якщо міська рада не затвердить це рішення виконкому, його все одно виконуватимуть, бо це дозволяє законодавство, що діє в умовах воєнного стану.

Крім того, протягом реалізації проєкту батьки скаржились на натяки у зачинених внаслідок ремонтів дитсадках щодо зборів на продовження робіт і на закупівлю матеріалів.

Кредит ЄІБ для оновлення електротранспорту

Кременчук продовжує участь у державній програмі ЄІБ «Міський громадський транспорт України ІІ». Залучені кошти спрямовують на розвиток електротранспорту. Витрати з бюджету на виконання гарантій у 2026 році оцінюють у 58,52 млн грн.

Нагадаємо, у межах проєктів «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України-2» банк надає Україні 28 мільйонів євро для закупівлі сучасного рухомого складу. Частину цих коштів спрямують до Кременчука.

Боргова ситуація та ризики

Станом на 31 грудня 2026 року гарантований місцевий борг прогнозується на рівні 664,9 млн грн. Строк його погашення триватиме до 2043 року. У міській раді зазначають, що ризики невиконання боргових зобов’язань мінімальні: надходжень до загального фонду бюджету достатньо для обслуговування боргу, а заборгованість за платежами відсутня. Видатки на гарантії щороку закладають у повному обсязі.