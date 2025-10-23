Кременчук отримає новий громадський транспорт за кошти Європейського інвестиційного банку

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 222

Загалом Україна отримає понад 46 мільйонів євро — частина піде на закупівлю автобусів, тролейбусів і трамваїв

Кременчук отримає новий громадський транспорт завдяки кредиту від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У межах проєктів «Міський громадський транспорт України» та «Міський громадський транспорт України-2» банк надає Україні 28 мільйонів євро для закупівлі сучасного рухомого складу. Частину цих коштів спрямують до Кременчука.

Гроші підуть на оновлення автобусного та тролейбусного парку міста. Очікується, що це дозволить підвищити якість перевезень, зробити громадський транспорт комфортнішим та екологічнішим.

Крім Кременчука, нові транспортні одиниці отримають також Київ, Львів, Миколаїв, Тернопіль, Ужгород, Запоріжжя, Дніпро та Кам’янське.

Загалом ЄІБ уже надав Україні понад 168 мільйонів євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Ці кошти стали доступними завдяки ініціативі EU Ukraine Facility та підтримці Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький анонсував, що місто отримає нові тролейбуси у жовтні-листопаді.

Наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання 18 нових 12-метрових тролейбусів.

На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.