Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Стало відомо, хто може надати Кременчуку нові тролейбуси за понад 7 млн євро

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

Відомо, що компанія є постачальником громадського транспорту для багатьох міст країни

Наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель EU tenders, рішення оприлюднили 6 травня.

В описі до закупівлі зазначається, що 20 тролейбусів повинні бути випущені не раніше 2023 року. Транспорт також має вміщувати не менше 80 пасажирів, мати не менше одного місця для пасажирів на інвалідному візку і 4 — для пільговиків, а загальна кількість місць для сидіння має бути не менше 26. Тролейбуси матимуть низьку підлогу і зможуть ходити на автономному ходу не менше 20 км, зазначено у тендері.

Відомо, що ТОВ «Політехносервіс» є постачальником громадського транспорту для багатьох міст країни.

Як вказано в аналітичній системі YouControl, «Політехносервіс» нині зареєстроване у Броварах, працює з 2009 року. Компанія, зокрема, належить колишньому головному інженеру КП «Київпастранс» Юрію Бомбандьорову та чеху Мілославу Черни — власнику і директору компанії «Kvazar Plus, s.r.o.» (Чехія), яка займається ремонтом електротранспорту, писало раніше видання «Наші Гроші».

Серед засновників також вказаний Костянтин Ворушилін, а директором — Микола Кугут.

Нагадаємо, на придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євроСтрок позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштівМісто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення. 

ПО ТЕМІ:

Кременчук очікує на нові тролейбуси: на які маршрути їх планують пустити

0
Автор: Телеграф
Теги: тролейбус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх