Стало відомо, хто може надати Кременчуку нові тролейбуси за понад 7 млн євро

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 0

Наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Про це повідомляється на сайті публічних закупівель EU tenders, рішення оприлюднили 6 травня.

В описі до закупівлі зазначається, що 20 тролейбусів повинні бути випущені не раніше 2023 року. Транспорт також має вміщувати не менше 80 пасажирів, мати не менше одного місця для пасажирів на інвалідному візку і 4 — для пільговиків, а загальна кількість місць для сидіння має бути не менше 26. Тролейбуси матимуть низьку підлогу і зможуть ходити на автономному ходу не менше 20 км, зазначено у тендері.

Відомо, що ТОВ «Політехносервіс» є постачальником громадського транспорту для багатьох міст країни.

Як вказано в аналітичній системі YouControl, «Політехносервіс» нині зареєстроване у Броварах, працює з 2009 року. Компанія, зокрема, належить колишньому головному інженеру КП «Київпастранс» Юрію Бомбандьорову та чеху Мілославу Черни — власнику і директору компанії «Kvazar Plus, s.r.o.» (Чехія), яка займається ремонтом електротранспорту, писало раніше видання «Наші Гроші».

Серед засновників також вказаний Костянтин Ворушилін, а директором — Микола Кугут.

Нагадаємо, на придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.