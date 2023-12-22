Кременчуцька міська рада затвердила кредитну угоду на 7,6 млн євро для придбання тролейбусів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 169

Цих коштів має вистачить КТУ для закупівлі близько 20 тролейбусів з автономним ходом

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 22 грудня, депутати затвердили угоду про передачу позики на 7,6 млн євро та місцеву гарантію повернення цих коштів. Угода була укладена Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Кременчуцькою міською радою та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана».

Кременчук бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення. В рамках цього проєкту у березні цього року було ухвалено рішення щодо затвердження субпроєкту «Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в м. Кременчук». На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділяє 7,6 млн євро.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, ухваленого депутатами, угода про передачу коштів позики була підписана 8 грудня.

На питання «Кременчуцького Телеграфа» директор КТУ Олександр Вертюх розповів, що за ці кошти планується придбати близько 20 тролейбусів з автономним ходом.

— У нас документи для проведення тендеру на закупівлю тролейбусів вже готові. Їх придбання дозволять оновити парк КТУ та відкрити нові маршрути — тролейбуси будуть їздити туди, куди вони ще не їздили, — пояснив Олександр Вертюх.

Нагадаємо, що 14 липня депутати Кременчуцької міської ради ухвалили перші рішення щодо участі у цьому проєкті. Тоді начальник управління транспорту Руслан Івашин розповів про умови позики — відстрочка першого платежу на 5 років та виплата кредиту протягом 22 років.

А 20 жовтня Кременчуцька міська рада надала Міністерству фінансів місцеву гарантію повернення КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» запозичених на закупівлю нових тролейбусів коштів у сумі 7,6 млн євро. Тоді міський голова Віталій Малецький наголосив, що це дасть можливість у наступні 5-10 років замінювати ті тролейбуси, які виводяться з експлуатації, щоб забезпечити роботу на міських лініях до 50 тролейбусів.