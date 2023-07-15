Кременчук може отримати 7,6 млн євро на ще близько 20 тролейбусів з автономним ходом

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Це кредитні кошти у межах угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком

14 липня на пленарному засіданні позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили два рішення, які наближають появу на вулицях міста ще близько 20 тролейбусів з автономним ходом.

Кременчук бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком Проєкті «Міський громадський транспорт України II» відповідно до Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком», ратифікованої Верховною Радою України 17 лютого 2022 року.

31 березня 2023 року на засіданні Керівного комітету Проєкту «Міський громадський транспорт України II» ухвалили рішення про затвердження субпроєкту «Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в м. Кременчук» (придбання тролейбусів) з обсягом фінансування Європейським інвестиційним банком у 7 млн 600 тис. євро.

Умови фінансування визначені у Фінансовій угоді «Міський громадський транспорт України II» між Україною та Європейським інвестиційним банком та будуть уточнені Угодою про передачу коштів, проєкт якої готує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. У травні поточного року Європейській інвестиційний банк підтвердив схвалення Банком на виділення коштів у рамках субпроєкту Кременчука із вартістю 7 млн 600 тис. євро.

Тож депутати погодили збільшення на 304 млн грн видатків спеціального фонду (бюджету розвитку) місцевого бюджету шляхом запозичення за кредитним договором між Європейським інвестиційним банком і Кременчуцькою міською радою для реалізації заходів субпроєкту «Розвиток та модернізація міського електричного транспорту в м. Кременчук» (придбання тролейбусів), а також погодили подання до Міністерства фінансів України для отримання висновку про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії на цей субпроєкт.

Які це можуть бути тролейбуси, поки що говорити зарано, адже за словами міського голови Віталія Малецького, в Україні залишилися тільки три виробники. Та й точна кількість їх наразі невідома — в залежності від вартості, їх можу бути 17-18, або ж 21.

У зв’язку з тим, що депутати не могли достатньою мірою ознайомитися з умовами кредитування, голова комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександр Плескун (фракція «Рідне Місто») запитав, чи потягне місто це фінансове навантаження.

— Так, — відповів Віталій Малецький.

Після чого міський голова запросив до трибуни начальника управління транспорту Руслана Івашину, який розповів, що відстрочка першого платежу складатиме 5 років, а саме кредитування до 22 років.

Головний транспортний чиновник міста також зауважив, що до повномасштабного вторгнення, відсоткова ставка була 2%. Яка ставка буде зараз і які будуть всі без виключення умови, буде обговорено після ухвалення вищезгаданих рішень.

— Знайдіть кращі умови, — заявив Віталій Малецький.