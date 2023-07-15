У Миргороді жінка привласнила гроші на альбом для випускників

У Миргороді 38-річна жінка зібрала з батьків випускників міського ліцею кошти на виготовлення фотоальбому та забрала їх собі. Слідство довело її причетність до 14 таких фактів.
Як повідомили в поліції Полтавщини, жінка поділилася своїм банківським рахунком у батьківському чатику учнів 9-го класу, зібрала більше 15 тис. гривень, але альбоми не дала.
Наразі правоохоронці розслідують справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, аферистці повідомили про підозру.
Фігурантці світить до трьох років позбавлення волі.
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