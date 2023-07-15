У Миргороді жінка привласнила гроші на альбом для випускників

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 286 Коментарів: 1

Рахунок, куди треба було перераховувати кошти, вона розмістила у батьківському чатику

У Миргороді 38-річна жінка зібрала з батьків випускників міського ліцею кошти на виготовлення фотоальбому та забрала їх собі. Слідство довело її причетність до 14 таких фактів.

Як повідомили в поліції Полтавщини, жінка поділилася своїм банківським рахунком у батьківському чатику учнів 9-го класу, зібрала більше 15 тис. гривень, але альбоми не дала.

Наразі правоохоронці розслідують справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, аферистці повідомили про підозру.

Фігурантці світить до трьох років позбавлення волі.