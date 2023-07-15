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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді жінка привласнила гроші на альбом для випускників

Сьогодні, 12:48 Переглядів: 286 Коментарів: 1

 Рахунок, куди треба було перераховувати кошти, вона розмістила у батьківському чатику

У Миргороді 38-річна жінка зібрала з батьків випускників міського ліцею кошти на виготовлення фотоальбому та забрала їх собі. Слідство довело її причетність до 14 таких фактів.  

Як повідомили в поліції Полтавщини, жінка поділилася своїм банківським рахунком у батьківському чатику учнів 9-го класу, зібрала більше 15 тис. гривень, але альбоми не дала.  

Наразі правоохоронці розслідують справу за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, аферистці повідомили про підозру.  

Фігурантці світить до трьох років позбавлення волі.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: аферисти випускний альбом поліція Полтавщини
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Коментарі: 1

1 065
evil:
Сьогодні, 13:38

Он Малецький кілька років по тому разом із своєю колишньою бухгалтершею три мільйони грн вкрали и нічого. Вона на малині відсиджується доки строк давності вийде. Потім знову поновиться.


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